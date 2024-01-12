KAP'a bildirildi... Türk Traktör ve Ford Otosan'dan grev kararı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 11:58

Güncelleme: 12.01.2024 - 12:07

Ford Otosan ve Türk Traktör Türk Metal Sendikası'nın, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüttüğü toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde aldığı grev kararının şirketlere bildirildiğini duyurdu.

Ford Otosan ve Türk Traktör tarafından bu sabah KAP'a yapılan ayrı açıklamalarda, "Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere grev kararı alındığı şirketimize bildirilmiştir" denildi.

Açıklamalarda, toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmelerin halen devam ettiği belirtildi.

Türk Metal tarafından daha önce yapılan açıklamada, 150,000'den fazla işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldığı duyurulmuştu.

Türk Metal'in açıklamasına göre, görüşmelerin 7. oturumunda MESS ücret artışı teklifini %60'a çıkardı, ancak bu teklif sendika tarafından kabul görmedi.

Türk Metal'den yapılan açıklamada, "MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, işyerlerinde uyarı eylemleri yapan ancak bunlardan da bir sonuç alamayan sendikamız, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 9 Ocak 2024 günü grev kararı almıştır" denildi.

Öte yandan metal sektöründe örgütlü bir diğer işçi sendikası olan Birleşik Metal İş de ilk etapta 15 işletmeden 37 fabrikada, 7,000 işçinin katılımıyla 19 Ocak'tan itibaren greve çıkacağını, 26 fabrikada ise grev kararlarının ilerleyen günlerde alınacağını açıkladı.

Birleşik Metal İş yaptığı açıklamada, sanayi kârlarındaki keskin artışa dikkat çekerek, "Metal işçileri daha yoğun, daha verimli çalışmış ve patronlar alabildiğine kazanmıştır. Bunun karşılığında işçiler alabildiğine yoksullaşmıştır" dedi.

Birleşik Metal İş'in örgütlü olduğu işyerleri arasında borsada işlem gören şirketlerden Anadolu Isuzu, Makina Takım , Sarkuysan Elektrolitik , Türk Prysmian Kablo da bulunuyor.

Otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan işçileri temsil eden sendikalar konumundaki Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri üç buçuk ay önce başladı.

Türk Metal ve Birleşik Metal-İş, görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine uyuşmazlık raporu tutulduğunu belirtti.

Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci de "sabır taşımız çatlamak üzere" başlığı ile yayınladığı açıklamada, "Metal emekçisinin alınterinin son damlasına kadar karşılığını almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekirse meydanlara da ineceğiz" dedi.