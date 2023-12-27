Sendikalardan asgari ücret eleştirisi

Yayınlanma: 27.12.2023 - 23:02

Güncelleme: 27.12.2023 - 23:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu akşam düzenlenen basın toplantısında 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu açıkladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Yılın başlarında dahi açlık sınırının altında kalınacağını savunan Çerkezoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milyonlar yoksullukla mücadele ederken, bu ülkeye, bu halka, işçi sınıfına yılın başında açlık sınırının altında kalacak bir #asgariücret reva görenler bilsin ki #BuİşBuradaBitmez"

Milyonlar yoksullukla mücadele ederken, bu ülkeye, bu halka, işçi sınıfına yılın başında açlık sınırının altında kalacak bir #asgariücret reva görenler bilsin ki #BuİşBuradaBitmez — Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) December 27, 2023

KESK, 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin yazılı açıklama yaptı. KESK'in açıklaması şöyle:

"Asgari ücret tespit komisyonundan çıkan 17 bin 2 TL’lik karar, açlık sınırı olan 18 bin TL’nin dahi altında kalmakta, iktidar ve sermaye kesimleri bu kararla birlikte milyonları sefalet koşullarında yaşamaya mahkum etmektedir. Sermaye sahipleri işçinin emekçinin yarattığı katma değerle, ödediği vergilerle zenginleşirken emeğin milli gelirden aldığı pay ise AKP iktidarı boyunca sürekli düşmüş, halk yoksulluğa terk edilmiştir.

"BU ÜLKEDE ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELMİŞTİR"

Unutulmamalıdır bu ülkede asgari ücret ortalama ücret haline gelmiştir. Bu kararla birlikte şu anki enflasyon koşullarında dört kişilik bir ailede 3 kişi çalışsa dahi ancak yoksulluk sınırının üzerinde bir gelire sahip olabilmektedir. KESK olarak son bir yılda 'Geçim bütçesi istiyoruz! Halktan, emekten yana demokratik bir bütçe istiyoruz!' şiarıyla gerçekleştirdiğimiz 7 mitingde de talep ettiğimiz gibi insan onuruna yaraşır, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyor, bütün konfederasyonları emeğin haklarını birlikte savunmaya çağırıyoruz!"

HAK-İŞ'TEN DE ELEŞTİRİ GELDİ

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2024 yılı için net 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

“İSTEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİL”

Asgari ücret rakamının ülkenin en büyük toplu iş sözleşmesi niteliğinde olduğunu vurgulayan Arslan, asgari ücretin zaman içerisinde Türkiye'de yaygın ücrete dönüştüğüne dikkati çekti.

Arslan, 17 bin 2 lirayı yeterli bulmadıklarını belirterek, "Arzu ettiğimiz, istediğimiz noktada değil. Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan ne yazık ki uzak." açıklamasını yaptı.

“BÜTÜN TİS’LERE UYGLANMALI”

Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretli çalışanların toplam çalışanlar arasındaki payının yüzde 5 civarında olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artışın bütün toplu iş sözleşmelerine uygulanması gerekiyor. Bunun üzerinde bir oran olursa daha da iyi olur. Diğer ücretlerin, asgari ücrete yapılan artış oranının gerisinde kalması önemli bir sorun. Yaptığımız toplu iş sözleşmeleri bundan ciddi şekilde yara alıyor. Bu durum hem sendikal örgütlenmeyi hem de toplu iş sözleşmelerini (TİS) sorgulatır hale getiriyor."

KOMİSYONA ELEŞTİRİ

Arslan ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısının önemli bir sorun olduğunu savunarak, "Kurumuş söğütten düdük olmaz. Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu yapısından sağlıklı bir ücret çıkması da mümkün değil. 1970'li yıllardan kalan mevzuatın değişmesini istiyoruz. Beklentimiz, hem demokratik hem de kapsayıcı bir yapının olması." ifadelerini kullandı.