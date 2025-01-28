Kapalıçarşı’da işgaliye krizi: Esnaf zam kararına tepkili

Yayınlanma: 28.01.2025 - 17:34

Güncelleme: 28.01.2025 - 17:34

Tarihi Kapalıçarşı’da Fatih Belediyesi’nin işgaliye ücretlerine yaptığı yüksek oranlı zam, esnaf ile belediye ekipleri arasında gerginlik yarattı. Zam kararını haksız bulan Kapalıçarşı esnafı, konuyu yargıya taşıdı. Bu süreçte belediye ekiplerinin, dükkan önündeki malzemeleri kaldırmak istemesi tartışmalara neden oldu.

Fatih’te bulunan ve yaklaşık 4 bin dükkanın yer aldığı tarihi Kapalıçarşı’da, her dükkan önünde kullanılan alan için esnaf, Fatih Belediyesi’ne metrekare başına işgaliye ücreti ödüyor. Ancak yapılan zamlardan rahatsız olan birçok esnaf, bu artışı yüksek bularak itiraz etti ve ödemeleri durdurdu.

BELEDİYE VE ESNAF ARASINDA GERGİNLİK

Fatih Belediyesi’nin işgaliye ücretlerindeki artışı uygulamaya koymak için zabıta ekiplerini görevlendirmesiyle, Kapalıçarşı’da tansiyon yükseldi. Zabıta ekipleri, dükkan önündeki eşyaları kaldırmak isteyince esnaf duruma itiraz ederek, konunun yargıda olduğunu hatırlattı. Esnaf, belediyenin kararını geri çekmesi gerektiğini savundu.

"BELEDİYE VERDİĞI SÖZÜ TUTMADI"

Esnaf, belediye ile yapılan toplantılarda işgaliye ücretlerinin makul seviyede tutulacağına dair söz verildiğini belirtti. Konuyla ilgili konuşan bir esnaf, “Belediye başkanıyla ve başkan yardımcısıyla görüştük. Cam vitrinlerin 5 bin lira olacağı söylendi ama şimdi açıklanan fiyatlar çok daha yüksek. Bu konuda mutabakata varılmadı. Verilen sözler tutulmuyor,” ifadelerini kullandı.

Kısa süreli tartışmanın ardından zabıta ekipleri, Kapalıçarşı’dan ayrıldı. Esnaf ise haklarını aramaya devam edeceklerini belirterek, zamlara karşı birlik çağrısı yaptı.

KAPALIÇARŞI’DA İŞGALİYE KRİZİ DEVAM EDİYOR

Kapalıçarşı’daki bu durum, tarihi çarşıda hem esnafın hem de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Esnaf, belediyeden uzlaşı beklerken, zamların bölgedeki ticareti olumsuz etkileyebileceği konusunda endişeli.