Kapalıçarşı'daki 'kara para' trafiğinden yeni ayrıntılar: Ünlü ailenin adı da geçiyor

Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:17

Güncelleme: 05.02.2025 - 12:17

İstanbul'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Zanlıların, farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları ve 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan 37 şüpheli arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de bulunuyor.

İktidara yakın Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör, bugünkü "Kapalıçarşı’da film gibi kara para trafiği…" başlıklı köşe yazısında operasyonun ayrıntılarını şu ifadelerle dile getirdi:

"İlk tespitlere göre, şüpheliler suç örgütü kurup, foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapmışlar… Ve buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktarmışlar… Onlarca şirket arasında paranın izini kaybettirmek için trafik yürütülmüş… Daha sonra da suç geliri Özbeyler'in sahibi olduğu Venüs Döviz'e aktarılmış. Paravan şirketlerden gelen suç geliri yasalmış gibi muhasebeleştirilip, kılıfına uydurulmuş…"

"KOHEN AİLESİ DE İŞİN İÇİNDE"

Daha sonra da Venüs Döviz'den Özbey Şirketler Grubu'nun 8 şirketine gönderilmiş… Bu şirketler Fayik Özbey ile kardeşleri Hüsrev ve Seracettin Özbey'e ait…

Para trafiğinin bununla sınırlı kalmadığını belirten Güngör, yazısına şöyle devam etti:

"Bu gelirin yurtdışına çıkarılması için de Serhan Mark Kohen'in sahibi olduğu Seral Polimer devreye girmiş… Para Kohen'in şirketine aktarıldıktan sonra kripto varlığa çevirmiş… Bu yolla da yurtdışına aktarılmış… (Küçük bir notu da ekleyeyim. Kohen sülalesini hepiniz tanırsınız. Serhan Mark Kohen o ailenin Türkiye'de polimer işi yapan üyelerinden biri… 2021'de Kohen'in kurduğu kripto bot sistemini yazmıştım… Arbitraj gelirlerinden paraya para demediğini de… Esasında Seral Polimer'in faaliyetleri izinsiz…) Lafı uzatmayayım… Belli ki, kara para konusunda mücadele son sürat sürecek."