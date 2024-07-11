Wesley Sneijder: "Türkiye'de kara para işine girmedim!"

Yayınlanma: 11.07.2024 - 18:24

Güncelleme: 11.07.2024 - 18:24

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, uluslararası organize suç örgütü Comanchero ile bağlantısı olduğu yönünde gazetelerde çıkan haberleri yalanladı.

"PARA KAZANMADIM, ZARAR ETTİM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hollandalı isim "Sabah saatlerinden itibaren hakkımda Türk Medyası başta olmak üzere farklı medya mecralarında yayılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki adı geçen şirket ile geçmişte bazı aracı kişi ve kurumlar vasıtası ile tanışmış bulunmaktayım. Bu şirkette görevli kişiler bana kendilerini oldukça iyi bir firma olarak lanse etmiş ve bir nevi tarafımda güven uyandırmıştır. Ardından adı geçen şirketten yasal ve şeffaf olarak, her hususu belgeli olacak şekilde hisse alımı yapmış bulunmaktayım. Ancak hisse alımı yaptığım zamandan bu zamana kadar ki süreçte herhangi bir surette hiçbir kazanç sağlamamakla birlikte aksine zarar etmiş konumdayım." ifadelerini kullandı.

"BENİM HAKKIMDA SUÇLAMA YOK"

Açıklamalarına devam eden Sneijder "Bu şirketin yönetimiyle alakalı söz sahibi de değilim. Bu suça ilişkin hiçbir adli organ tarafından tarafıma yöneltilmiş bir suçlama da bulunmamaktır." dedi.

"ASLA 'KARA PARA' İLE İŞİM OLMAZ"

Wesley Sneijder ayrıca "Mağduru olduğum süreç yetmezmiş gibi ikinci evim olan Türkiye'de, böyle haberlerin yayılması beni derinden üzmüştür. 'Kara para 'benim adımın yanında bulunması gereken belki de son tabirdir. Yayılan haberlerin hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını bildirir, yanlış yönlendiren bilgilere ilişkin gerekirse hukuki yollara başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Başta Hollanda ve Türk Halkı, ardından tüm kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.