Wesley Sneijder: "Türkiye'de kara para işine girmedim!"
Türkiye'de Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, uluslararası organize suç örgütü Comanchero ile bağlantısı olduğu yönünde hakkında çıkan haberlere cevap verdi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, uluslararası organize suç örgütü Comanchero ile bağlantısı olduğu yönünde gazetelerde çıkan haberleri yalanladı.
"PARA KAZANMADIM, ZARAR ETTİM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hollandalı isim "Sabah saatlerinden itibaren hakkımda Türk Medyası başta olmak üzere farklı medya mecralarında yayılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki adı geçen şirket ile geçmişte bazı aracı kişi ve kurumlar vasıtası ile tanışmış bulunmaktayım. Bu şirkette görevli kişiler bana kendilerini oldukça iyi bir firma olarak lanse etmiş ve bir nevi tarafımda güven uyandırmıştır. Ardından adı geçen şirketten yasal ve şeffaf olarak, her hususu belgeli olacak şekilde hisse alımı yapmış bulunmaktayım. Ancak hisse alımı yaptığım zamandan bu zamana kadar ki süreçte herhangi bir surette hiçbir kazanç sağlamamakla birlikte aksine zarar etmiş konumdayım." ifadelerini kullandı.
"BENİM HAKKIMDA SUÇLAMA YOK"
Açıklamalarına devam eden Sneijder "Bu şirketin yönetimiyle alakalı söz sahibi de değilim. Bu suça ilişkin hiçbir adli organ tarafından tarafıma yöneltilmiş bir suçlama da bulunmamaktır." dedi.
"ASLA 'KARA PARA' İLE İŞİM OLMAZ"
Wesley Sneijder ayrıca "Mağduru olduğum süreç yetmezmiş gibi ikinci evim olan Türkiye'de, böyle haberlerin yayılması beni derinden üzmüştür. 'Kara para 'benim adımın yanında bulunması gereken belki de son tabirdir. Yayılan haberlerin hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını bildirir, yanlış yönlendiren bilgilere ilişkin gerekirse hukuki yollara başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Başta Hollanda ve Türk Halkı, ardından tüm kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Spor Haberleri
- Wesley Sneijder'den hakkında yazılanları yalanladı!
- Yönetim Kurulu Üyesi istifa ettiğini açıkladı!
- Sivasspor Kulübünden dolandırıcılık uyarısı
- Eski NBA yıldızı suçunu itiraf etti!
- Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
- Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi!
- Pınar Karşıyaka James Webb'i kadrosuna kattı!
- Uludağ’da Ultra Trail heyecanı!
- Rafa Silva'dan Quaresma sözleri!
- Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye flaş gönderme!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’in uyardığı şirket
- Son kararı Erdoğan verecek!
- Fethiye’de dönen dalavere
- Saat verdiler: İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor!
- MHP eriyor, CHP birinci parti!
- Polat çifti için istenen ceza belli oldu
- ‘Hepinizin tuzu kuru’
- '21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz'
- İstanbul'da bazı uçuşlar iptal edilecek
- Çok sayıda il için 'kuvvetli sağanak yağış' uyarısı!