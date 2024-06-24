Kapasite kullanım oranı değişmedi
Kapasite Kullanım Oranı, haziran ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 76,3 seviyesinde sabit kaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2024 yılı Haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.
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