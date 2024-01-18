KAP'tan VİOP işlem iptali duyuruları

Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:14

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:14

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.

Sözleşme İşlem No

F_USDTRY0124 0AD7EC8500018A3B