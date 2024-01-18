KAP'tan VİOP işlem iptali duyuruları
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Player Alanı
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_USDTRY0124 0AD7EC8500018A3B
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin Ankara adayı kesinleşti!
- Erbakan'dan Erdoğan'a 'ek zam' tepkisi
- Tecavüzün üstünü örtenler yargılanacak
- TBMM’de 'bez parçası' tartışması
- Büyükçekmece Belediyesi’ne operasyon!
- Bilecik'te hasat bitti, kazanlar kaynamaya başladı!
- İletişim başkanının park etmesine izin vermedi...
- İşte tam liste...
- Ümit Özdağ'dan Gaye Erkan'a çok sert sözler!
- Hastanelere Körfez kancası!