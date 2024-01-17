Cem Yılmaz biletleri 'karaborsaya' düştü: 50 bin liradan başlıyor!

Cem Yılmaz gösterisinin biletleri tükendi. Yılmaz'ın 7 Şubat ile 26 Mart 2024 tarihleri arasındaki gösterilerinin biletleri karaborsada 50 bin liraya dayandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 17:43
Cem Yılmaz biletleri 'karaborsaya' düştü: 50 bin liradan başlıyor!
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 7 Şubat ile 26 Mart 2024 tarihleri arasında Zorlu Center'daki CMXXIV adlı yeni gösterisinin tüm biletleri tükendi.

Tele1'in haberine göre, fiyatları yüksek diye tartışılan ve 495 ile 4 bin 400 lira arasında satılan tüm biletleri tükendi ama gösterilerin biletleri karaborsada 50 bin liraya çıktı.

EN DÜŞÜK BİLET FİYATI 2825 LİRA

İnternetteki satış sitelerinde balkondaki en düşük fiyat 2 bin 825 liradan başlıyor.

Cem Yılmaz'ın gösterisinin biletleri internetteki satış sitelerinde, en ön VIP, 16 bin 950 liradan başlayıp 49 bin 850 lira arasında fiyatlarla satışta.


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