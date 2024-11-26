Karadeniz hamsisi lezzetlendi, fiyatı uçtu! Çinakop fiyatıysa düşüşte...

Yayınlanma: 26.11.2024 - 15:51

Güncelleme: 27.11.2024 - 14:58

Karadeniz'de soğuk hava ve kar suyuyla yağlanıp lezzetlenen hamsi, fiyatıyla cep yakmaya başladı. Yakın zamanda kilosu 100 TL olan hamsi, kötü hava koşulları nedeniyle 200 TL’ye çıktı. Diğer balıklarda da fiyatlar artarken, çinakop fiyatındaki düşüş bir nebze olsun yüzleri güldürdü.

BALIK YERİNE TAVUK TERCİHİ

Hamsi fiyatının 200 TL'ye yükselmesini eleştiren vatandaşlardan Şefik Şahin, "Hamsinin kilosu 100 TL olmalıydı. Kar suyu kulağına kaçtı ama fiyatlara kaçmamalıydı" dedi. Celal Bozkurt ise balık yerine tavuk alacağını belirterek, "Bu fiyatlarla balık almak zor" ifadelerini kullandı.

ÇİNAKOP BİRAZ RAHATLATIYOR

Çinakop fiyatındaki düşüş, diğer balıkların pahalılığı arasında dikkat çekti. 250 TL’ye düşen çinakop, hamsi ve diğer balık fiyatlarının iki katına çıkması nedeniyle daha çok tercih edilmeye başlandı. Balıkçılar ise kötü hava koşulları ve az avlanmanın fiyat artışına neden olduğunu belirtti.