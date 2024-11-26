Arnavutköy’de panik anları: Balıkçı teknesi karaya oturdu
İstanbul Arnavutköy’de kötü hava koşulları yüzünden karaya oturan balıkçı teknesi başka bir tekne tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nde kıyı şeridinde seyir halinde olan bir balıkçı teknesi kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturdu.
Karaya oturan tekne başka bir balıkçı teknesinin müdahalesiyle limana çekildi. Teknenin kurtarılma anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: #Arnavutköy
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