Karadeniz'de palamut avı devam ediyor: Palamut fiyatları 100 liranın da altına indi...

Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:33

Güncelleme: 04.10.2024 - 13:32

Karadeniz’e açılan tekneler, palamutla geri dönünce palamut fiyatları tezgahta 85 liraya kadar geriledi. Avlanma sezonunun başlamasıyla birlikte, Karadeniz’den adeta fışkıran palamutlar, balıkçı tezgahlarını doldurmaya devam ediyor. Boyutuna göre değişen palamut fiyatları, yer yer 200 liraya kadar çıkarken, Düzce’de ise tanesi 85 liraya satılıyor.

Düzceli balıkçı Hülya Kılıç, Karadeniz’den bol miktarda palamut çıktığını ifade ederek, "Palamut bu sene çok güzel. İnşallah bizi üzmez, devam eder de biz de palamudun bol bol ekmeğini yeriz. Şu anda çok lezzetli ve daha da iyi olacak. Ufak ufak hamsi de var. İnşallah o da çoğalır ve hamsinin lezzetiyle tadına ulaşırız bu sene" dedi.

Kılıç, palamut fiyatlarının geçen yıla oranla çok da farklı olmadığını belirterek, "Hemen hemen aynı devam ediyor. Diğer ürünlerdeki zamlı fiyatlar şu an balık için geçerli değil gibi görünüyor. Balık daha çok bollaşırsa fiyatlar daha da aşağıya iner. Şu anda palamutun tanesi 50 liradan başlıyor, 100 liraya kadar var" şeklinde konuştu.

Palamutun bol olması ve fiyatların düşmesi, balıkçılar ve tüketiciler için sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Balık severlerin yüzünü güldüren palamut, bu sezon bol miktarda tüketilmesi bekleniyor.