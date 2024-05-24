Karahan: Sıkı para politikası devam ettirilecek
Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan "Sıkı para politikası devam ettirilecek" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.
TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Enflasyonun mayısta yüzde 75 ile zirveye ulaşmasını, manşet enflasyonda haziran ayı itibarıyla ciddi bir gerileme bekliyoruz
Aylık bazda enflasyon trendinin aşağı doğru gelmesini bekliyoruz.
Önümüzdeki dönemde sıkı para politikasını devam ettireceğiz.
Normalleşme gerçekleştikçe bankaların bilançolarını yönetmelerinde daha fazla yük üstlenmeleri gerekecek.
Bankacılık sistemindeki TL mevduatın payı Ağustos 2023'teki yüzde 31 seviyesinden yüzde 45'e yükseldi. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz.
Para politikası yaklaşımımız bankacılık sektörünün büyümesini desteklemeye devam edecek.
Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü karlılığını devam ettiriyor.
Fazla TL likiditenin sterilize edilmesine, TL mevduata geçişin desteklenmesine ve aşırı kredi büyümesinin önlenmesi olanak sağlayacak."
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