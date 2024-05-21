Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' Londra'da 57 milyon liraya satıldı

Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelik dönemine ait olduğu düşünülen ve bilinen en eski Fatih portresini taşıdığı değerlendirilen bronz madalyon, Londra'daki açık artırmada 1,4 milyon sterline satıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 17:18
Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' Londra'da 57 milyon liraya satıldı
Abone Ol google-news

Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde İslam ve Hint eserlerinin satışa çıkarıldığı açık artırmada Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser alıcısını buldu.

Müzayedenin en önemli parçaları arasında yer alan ve Fatih portresini taşıyan 1450 tarihli madalyon, 900 bin sterlin (yaklaşık 37 milyon lira) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıktı.

AA'nın haberine göre madalyon, açık artırma sonucunda 1,4 milyon sterline satıldı.

Müzayedede satılan madalyonun üzerine işli Fatih'in resminin, Osmanlı padişahının en eski portresi olduğu düşünülüyor.

Bonhams, Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliğinde yapıldığı belirtilen ve üzerinde "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" ifadelerinin yazılı olduğu madalyonu 1450'ye tarihliyor.

Üzerinde yer alan delik nedeniyle boyna takıldığı ya da bir yere asıldığı düşünülen madalyonun, tılsım amaçlı kullanıldığı iddiası da Bonhams'tan paylaşılan bilgiler arasında.

İZNİK ÇİNİLERİ DE SATILDI

Müzayedede 25 santimetreye 25 santimetre ölçülerinde, İznik yapımı olduğu düşünülen 3 çini karo, 12, 14 ve 15 bin sterline (yaklaşık 490 bin, 570 bin ve 613 bin lira) alıcı buldu.

Yine İznik'te yapıldığı tahmin edilen 1575 tarihli 30 santimetre çapındaki çini tabağın satışı ise 55 bin sterline (yaklaşık 2,2 milyon lira) yapıldı.

Müzayedede Osmanlı dönemine ait gümüş tütsü kabı 2 bin sterline (yaklaşık 81 bin lira), gül suyu dökmek için kullanılan gülabdan ise 3 bin 200 sterline (yaklaşık 130 bin lira) satıldı.


Fatih sultan Mehmet haberleri madalyon haberleri

İlgili Haberler

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin konusu nedir? Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim?

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filminin konusu nedir? Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi oyuncuları kim?
Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet tablosu soruşturmasına tepki: 'Peşini bırakmam'

Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Sultan Mehmet tablosu soruşturmasına tepki: 'Peşini bırakmam'
İBB yönetiminin, tarihi Fatih Belediyesi binasının Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne bedelsiz tahsisinin iptali talebi reddedildi

İBB yönetiminin, tarihi Fatih Belediyesi binasının Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne bedelsiz tahsisinin iptali talebi reddedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e cevap: 'Er meydanına bekliyoruz'

Ali Koç'tan Dursun Özbek'e cevap: 'Er meydanına bekliyoruz'
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’nın o sözlerine yanıt verdi: ‘Ekonomiyle uğraşsın’

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’nın o sözlerine yanıt verdi: ‘Ekonomiyle uğraşsın’
Reyting kurbanı oldu: 'Gaddar' final yapıyor

Reyting kurbanı oldu: 'Gaddar' final yapıyor
Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Kova burcu yorumu
Sürekli trip atan 4 burç: Bu burçlar doğuştan tripkolik...

Sürekli trip atan 4 burç: Bu burçlar doğuştan tripkolik...
Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu
‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör’den muhabire: 'Bunu yayınlamayalım'

‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘Fatih’i Doğukan Güngör’den muhabire: 'Bunu yayınlamayalım'
Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mayıs 2024 Çarşamba Akrep burcu yorumu