Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karara sayılı gün kaldı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Karara sayılı gün kaldı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

16.06.2025 12:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Karara sayılı gün kaldı: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Emekli ve memur maaşları temmuzda ne kadar artacak? En düşük emekli aylığı düzenlemesi yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte tüm ayrıntılar...

Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşecek. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 15,09 olarak kaydedildi. Haziran ayı rakamlarıyla bu oranın yüzde 17-18 aralığına yükselmesi bekleniyor. Belirlenecek oran, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam miktarını da doğrudan etkileyecek.

En düşük emekli aylığının mevcut durumda 14 bin 469 TL olduğu, bu tutarın 17 bin TL seviyesine çıkarılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor. Ancak kök maaşı bu seviyenin altında olan yaklaşık 4 milyon emeklinin, en düşük aylıkla ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece zamdan doğrudan faydalanamayacağı belirtiliyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) son toplantısında en düşük emekli aylığı konusu gündeme geldi. Söz konusu artış kararının, bir sonraki EKK toplantısında netleşmesi bekleniyor. AKP kaynakları, gerekli yasal düzenlemenin 3 Temmuz’da açıklanacak TÜFE verisinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını aktardı. Meclis’in 17 Temmuz sonrası tatile girmesi planlandığı için düzenlemenin bu tarihten önce yasalaşması hedefleniyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GÜNDEMDE Mİ?

2025 yılı başında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ekonomi yönetimi, ara zammın ancak ciddi sapma olması durumunda değerlendirileceğini belirtiyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da benzer şekilde ara zam ihtimaline kapıyı tamamen kapatmamıştı.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #asgari ücret #Temmuz #emekli maaşı #ara zam