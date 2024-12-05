Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir taşınmazını satışa çıkardı

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Şişli ilçesindeki 3 bin 9 metrekare yüz ölçümlü bir taşınmazını satışa çıkardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir taşınmazını satışa çıkardı
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AA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 09:57

Karayolları Genel Müdürlüğüne ait İstanbul'un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki taşınmazın satışı için ihale açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İstanbul'un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki 3 bin 9 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış ihalesi 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Söz konusu taşınmaz için tahmini bedel 82 milyon 584 bin lira, geçici teminat bedeli ise 2 milyon 477 bin 520 lira olarak belirlendi.


Etiketler: #Karayolları #Karayolları Genel Müdürlüğü

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