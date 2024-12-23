'Kardeş kavgası' 40 yıllık markayı bitirdi: Meyve suyu devi konkordato ilan etti

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:35

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:38

Meyve suyu markası Aroma'nın konkordato ilan etmesi ekonomi dünyasında büyük etki yarattı. 1986 yılında Bursa'da kurulan dev markanın konkordato ilan etmesinin sebebi merak konusu oldu.

Henüz daha eylül ayında şirket tarafından yüzde 80 büyüme hedefi olarak açıklanırken; ne olduğu ve bir anda her şeyin tersine döndüğüyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla, Aroma’nın konkordato ilan etmesinin ardından ‘kardeş kavgası’ çıktığını yazdı.

Türkiye’nin en büyük içecek gruplarından biri olan Aroma’nın yılda 125 bin tonlu üretimi mevcut. İş insanı Ömer Duruk tarafından kurulan Aroma’nın başında uzun yıllar Ali Metin Duruk bulunuyordu.

Büyük ağabey 2022 yılında hayatını kaybedince Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Atom Duruk getirildi.

Ortanca ağabey ile en küçük kardeş Mehmet Duruk arasında şirketin geleceğine yönelik tartışmalar baş gösterdi.

KARDEŞLER ARASINDAKİ İNATLAŞMA, SONU GETİRDİ

Emlak zengini olan ve onlarca mal varlığı bulunan Duruk ailesinde, kardeşler arasında yaşanan tartışmalardan biri de kardeş Mehmet Duruk'un fabrikanın başka yere taşınması ve yeni alanlara girmesiyle başladı.

Ağabey Duruk ise bu fikre soğuk bakıyordu. Habere göre, bu tartışmalar şirketin konkordato sürecini getirdi.