Kart komisyonu artışını fiyatlara yansıtan işletmelere tepki

Bankaların pos cihazlarına uyguladığı komisyon oranlarını yükseltmesinin ardından komisyon artışını fiyatlara yansıtan işletmelere yönelik şikayetler arttı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç "Ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek, yasal yollara başvuracağız" dedi.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:35
Kart komisyonu artışını fiyatlara yansıtan işletmelere tepki
Abone Ol google-news

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde kredi kartlarından alınan komisyonlara ilişkin şikayetlerde artış yaşandığını söyledi.

Kredi kartlarının kullanımının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğine işaret eden Kılıç, "Bankalar, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını son dönemde yükseltti. Bazı işletmeler kredi kartındaki komisyon artışını tüketicilere yansıtmaya başladı. Bu yasal değil. Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız" diye konuştu.

Kredi kartlarındaki komisyonun zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe yol açtığına dikkati çeken Kılıç, bazı işletmelerin ise camlarına "Kredi kartı geçersizdir" ibaresi astığını bildirdi.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Kılıç, banka ile işletme arasındaki komisyon ücretinin tüketicilere yansıtılmasının mağduriyete ve hakların ihlaline neden olduğunu dile getirerek, "Bu gelişmeler tüketici alışkanlıklarını da değiştiriyor. Komisyon ödemek istemeyen vatandaş, ücreti IBAN üzerinden şirketin hesabına havale ediyor. Bazı işletmeler bu yöntem sonrasında fiş de vermiyor. Bu da vergi kaybına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon sorununa karşı etkili şekilde mücadele edeceklerini ve tüketicilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Kredi kartıyla alışveriş yaparken ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek yasal yollara başvuracağız. Tüketicilerin mağduriyetini gidermek için gereken her türlü adımı atacağız. Tüketicilerin haklarını korumak ve adil bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstereceğiz. Tüm tüketicileri haklarını bilmeye ve ihlalleri derneğimize bildirmeye çağırıyoruz."


İlgili Haberler

Bir yılda dev artış... Kartlı ödemeler 1 trilyon lirayı aştı

Bir yılda dev artış... Kartlı ödemeler 1 trilyon lirayı aştı
Karttan nakit borçlanmaya faiz düzenlemesi: Neler değişecek?

Karttan nakit borçlanmaya faiz düzenlemesi: Neler değişecek?
Son Dakika: Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi

Son Dakika: Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TKP’den büyük Defne buluşması: 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'

TKP’den büyük Defne buluşması: 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
Mert Müldür’den milli takım itirafı: ‘Fark açık şekilde gözüküyor’

Mert Müldür’den milli takım itirafı: ‘Fark açık şekilde gözüküyor’
Seçim sonrası sert gelecek! Kulis: Mehmet Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması

Seçim sonrası sert gelecek! Kulis: Mehmet Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması
Okan Buruk’tan iki futbolcuya kesik!

Okan Buruk’tan iki futbolcuya kesik!
Antalya'da dükkan sahibi ile seçim broşürü dağıtmak isteyenler arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Antalya'da dükkan sahibi ile seçim broşürü dağıtmak isteyenler arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı
Nelsson’dan Galatasaray itirafı: ‘Yerine oturmayan bir şeyler vardı’

Nelsson’dan Galatasaray itirafı: ‘Yerine oturmayan bir şeyler vardı’
Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti... Uzmanından yanıt gecikmedi: 'Akademik zübüklükle...'

Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti... Uzmanından yanıt gecikmedi: 'Akademik zübüklükle...'
26 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar sizin yanınızda!

26 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar sizin yanınızda!