Kart komisyonu artışını fiyatlara yansıtan işletmelere tepki
Bankaların pos cihazlarına uyguladığı komisyon oranlarını yükseltmesinin ardından komisyon artışını fiyatlara yansıtan işletmelere yönelik şikayetler arttı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç "Ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek, yasal yollara başvuracağız" dedi.
Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde kredi kartlarından alınan komisyonlara ilişkin şikayetlerde artış yaşandığını söyledi.
Kredi kartlarının kullanımının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğine işaret eden Kılıç, "Bankalar, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını son dönemde yükseltti. Bazı işletmeler kredi kartındaki komisyon artışını tüketicilere yansıtmaya başladı. Bu yasal değil. Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız" diye konuştu.
Kredi kartlarındaki komisyonun zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe yol açtığına dikkati çeken Kılıç, bazı işletmelerin ise camlarına "Kredi kartı geçersizdir" ibaresi astığını bildirdi.
"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"
Kılıç, banka ile işletme arasındaki komisyon ücretinin tüketicilere yansıtılmasının mağduriyete ve hakların ihlaline neden olduğunu dile getirerek, "Bu gelişmeler tüketici alışkanlıklarını da değiştiriyor. Komisyon ödemek istemeyen vatandaş, ücreti IBAN üzerinden şirketin hesabına havale ediyor. Bazı işletmeler bu yöntem sonrasında fiş de vermiyor. Bu da vergi kaybına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Komisyon sorununa karşı etkili şekilde mücadele edeceklerini ve tüketicilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:
"Kredi kartıyla alışveriş yaparken ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek yasal yollara başvuracağız. Tüketicilerin mağduriyetini gidermek için gereken her türlü adımı atacağız. Tüketicilerin haklarını korumak ve adil bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstereceğiz. Tüm tüketicileri haklarını bilmeye ve ihlalleri derneğimize bildirmeye çağırıyoruz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- 'Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız'
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- Koca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama