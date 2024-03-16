Son Dakika: Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi

Yayınlanma: 16.03.2024 - 00:31

Güncelleme: 16.03.2024 - 00:54

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararıyla "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ"de değişiklik yapıldı.

"Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirlenir" maddesindeki baz puan 189 olarak değiştirildi.

Kararla, kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi. Kredili mevduat hesapları için de faiz oranı yüzde 5 oldu.

Nakit avans kullanımındaki gecikme faizi ise yüzde 4,72'den yüzde 5,30'a çıkarıldı.