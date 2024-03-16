Son Dakika: Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi
Son dakika haberi... Kredi kartlarından nakit avans çekiminde uygulanan faiz oranı yüzde 5'e yükseltildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararıyla "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ"de değişiklik yapıldı.
"Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 131 baz puan eklenerek belirlenir" maddesindeki baz puan 189 olarak değiştirildi.
Kararla, kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi. Kredili mevduat hesapları için de faiz oranı yüzde 5 oldu.
Nakit avans kullanımındaki gecikme faizi ise yüzde 4,72'den yüzde 5,30'a çıkarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eylem Tok'un oğlunun kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
- A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı
- Altın fiyatları düşüşe geçti
- Kızı lüks aracının anahtarına şiir yazdı!
- Büyükşehir sıkıntısı!
- 25 tarla, 23 konut, 22 arsa, 5 dükkan, 2 bina...
- Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'nde büyük şok!
- Altın kıyağı kimlere yapıldı?
- İşte Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi
- 'Merkez' beklenti anketini açıkladı!