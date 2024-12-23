Kart şifrelerinde yeni dönem: ATM'ler o şifrelere sahip kartları yutacak
Kredi kartlarındaki dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için bugünden itibaren doğum tarihleri, spor kulüplerinin kuruluş tarihleri ve popüler tarihler şifre olarak kullanılamayacak. Söz konusu şifreleri ısrarla kullanan yurttaşların kartlarını ATM'ler yutacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurttaşların kredi ve banka kartlarında dolandırıcılıkların engellenmesi amacıyla doğum günü ve önemli tarihlerin kart şifresi yapılamaması için bugün yürürlüğe giren bir düzenlemeye geçti.
Kredi ve banka kartlarında doğum tarihleri ve sık kullanılan şifreler artık geçerli olmayacak. Şifrelerin ısrarla kullanılması durumunda ATM'ler güvenlik uyarısı verecek. Karar ile kullanıcıların daha güvenli şifreleri seçmeye yönlendirilmesi amaçlanıyor.
ATM'LER KARTLARI YUTACAK
Yapılan düzenlemeye göre; şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcıların kartlarının bloke olacak. ATM'ler tarafından yapılan uyarılara rağmen şifreleri değiştirilmeyen kartlarda banka ATM'si kartı yutacak. Yutulan kartlar banka tarafından yeniden düzenlenerek kullanıcılara gönderilecek. Yeni gelen kartlara daha güçlü şifreler tanımlanacak.
DOLANDIRICILIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMAÇLANIYOR
BDDK, özellikle son yıllarda artan kart dolandırıcılıklarına dikkat çekti ve insanların doğum tarihleri, şehirlerin plakaları, önemli kişilerin doğum tarihleri ya da popüler tarihlerinin kolay tahmin edilebilir olduğunun altını çizdi.
KABUL EDİLMEYECEK ŞİFRELER
BDDK tarafından alınan ve bugün itibari ile geçerli olacak yeni güvenlik önlemi ile beraber artık doğum tarihleri; 1990, 1980 gibi tarihler artık geçerli olmayacak. Bunlarla beraber örneğin Atatürk'ün doğum tarihi, İstanbul'un fethi gibi tarihler de geçerli olmayacak.
1453, 1881, 1907...
Önlem olarak doğum tarihlerinin, 1453, 1881, 1907 gibi tarihler artık şifre olarak kullanılamayacak.
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