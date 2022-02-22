Kartla ödemede ‘komisyon kesintisi’ haksız bulundu
Bir tüketicinin araç muayene istasyonuna karşı açtığı davada, kredi kartında komisyon alınmasıyla ilgili önemli bir karar verildi. Mahkeme, tek çekimde ödeme yapan tüketiciden ‘hizmet bedeli’ adı altında 11 lira fazla ücret alan şirketi haksız buldu.
Birçok tüketicinin alışverişlerinde veya ödemelerinde kullandığı kartlarda ‘hizmet bedeli’ adı altında yapılan kesintiler Antalya’da mahkemelik oldu.
ARAÇ MUAYENESİNDE KESİNTİ
Hürriyet’in haberine göre Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Sedat Tulum, annesine ait aracın muayenesi için istasyona gitti. Muayene için Tulum’dan 492 liralık ücret talep edildi. Tulum, ödemeyi tek çekimde kredi kartından yaptı.
Tulum, kredi kartı ekstresine baktığında 10 lira 69 kuruşluk bir kesinti daha gördü.
HAKEM HEYETİNDEN RET
Tulum, şirketle temasa geçti. Yasa gereği kredi kartı ödemesinde komisyon alınamayacağını hatırlatan Tulum, üstelik ödemesini tek seferde yaptığını vurguladı. Olumlu bir yanıt alamayan Tulum, “Kesinti hatalı” deyip Kepez Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak söz konusu tutarın iadesini talep etti. Heyet, inceleme sonrası Tulum’un talebini reddetti.
MAHKEMEYE GİTTİ
Tulum, günün sonunda elde edeceği tutar düşük olsa da işin peşini bırakma niyetinde değildi. Bu kez hakem heyeti kararının iptali için Antalya 2’nci Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı.
Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra Kepez Tüketici Hakem Heyeti kararını iptal etti. 10 lira 69 kuruşluk kesintinin Sedat Tulum’a ödenmesine karar veren mahkeme kararında özetle “Hizmet bedeli adı altında kesinti yapılmasını gerektiren bir düzenleme yok. Tüketici, ödemeyi ister nakit ister kredi veya banka kartı ile yapar. Yapılan kesinti hakkaniyete uygun değil” dendi.
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