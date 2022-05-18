Kartlı ödeme endeksi nisanda yüzde 25 arttı!
Bankalararası Kart Merkezi(BKM) tarafından kartlı ödemeler sektörünün ve hane halkı ödemelerinin gözlemlenebilmesi için oluşturulan "Kartlı Ödemeler Endeksi" Nisan ayı verileri yayımlandı.
Genel kartlı ödeme endeksi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre reel bazda yüzde 25,2 artış gösterdi.
Foreks'te yer alan habere göre; toplam kartlı ödeme cirosu üzerinden hesaplanan reel bazlı genel kartlı ödeme endeksi geçen ay 168,1 puan oldu. Böylece geçen yılın aynı ayındaki 134,3 puana göre yüzde 25,2 artış yaşandı.
Nominal bazlı olarak hesapanan genel kartlı ödeme endeksi ise yüzde 112,8 artışla 586,4 puana çıktı. Geçen yıl aynı ayda endeks 275,6 puan seviyesinde bulunuyordu.
HANEHALKI KARTLI ÖDEME ENDEKSİ
BES, kamu ve vergi hariç tutularak hesaplanan yurt içi bireysellerin kartlı ödeme endeksi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 22,0 artarak 144,9 puana ulaştı. Geçen yılın aynı ayında endeks 118,8 puan seviyesindeydi.
Aynı ayda nominal bazda hanehalkı kartlı ödeme endeksi yüzde 107,3 artışla 505,3 puana geldi. Endeks geçen yıl aynı ayda 243,7 puanda bulunuyordu.
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