Kartlı ödeme endeksinde belirgin artış
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; mart ayında reel bazlı genel kartlı ödeme endeksi, yüzde 17,8 artarak 175 puana yükseldi.
BKM tarafından, kartlı ödeme sektörünün ve hane halkı ödemelerinin takip edilebilmesi için oluşturulan ‘Kartlı Ödemeler Endeksi’ mart ayı verileri yayınlandı.
Buna göre; toplam kartlı ödeme cirosu üzerinden hesaplanan reel bazlı genel kartlı ödeme endeksi, geçen ay 175 puana yükseldi. Böylece endeks, geçen yılın aynı ayındaki 148,5 puana göre yüzde 17,8 artmış oldu.
Nominal bazlı olarak hesaplanan genel kart ödeme endeksi, yüzde 89,9 yükselişle beraber 569 puana çıktı. Geçen yıl aynı ayda ise bu endeks, 299,7 seviyesinde bulunuyordu.
HANE HALKI KARTLI ÖDEME ENDEKSİNDE REEL ARTIŞ YÜZDE 14,8 OLDU
Bireysel Emeklilik Sistemi, kamu ve vergi hariç tutularak hesaplanan yurt içi bireysellerin kartlı ödeme endeksi, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 14,8 artarak 145,2 puana ulaştı. Geçen yılın aynı ayında endeks, 126,5 puan seviyesindeydi.
Aynı ayda nominal bazda hane halkı kartlı ödeme endeksi, yüzde 85 artışla 472,1 puana geldi. Endeks, geçen yıl aynı ayda 255,2 puanda bulunuyordu.
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