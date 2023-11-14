KASİDER, güven kavramı ile kadın doğasının paralelliğine vurgu yaptı: Temel talep eşitlik

Yayınlanma: 14.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2023 - 04:00

Kadın Sigortacılar Derneği’nin (KASİDER) düzenlediği “Yüksek Topuklar: Sigorta Sektöründe Kadın Zirvesi”nin sonuç bildirgesinde özellikle eşitlik ve kapsayıcılık vurgusu yapıldı.

Bildirgeye göre sektörde kadının yerine bakıldığında dünyada yüzde 60 olan istihdam payı Türkiye’de yüzde 52.2. Bu oran, Türkiye’deki ortalama kadın istihdamı açısından daha eşit bir temsiliyete işaret ediyor. Ancak yönetim kurulu koltuklarındaki kadın oranı yüzde 19, üst düzey yöneticiler arasında kadın oranı ise yüzde 12 ile sınırlı kalıyor. Bildirge bu duruma ilişkin detaylar ise şöyle belirtiliyor: “Kadınlar erkeklerin kazandığı her bir dolara karşı 62 sent alıyor. Sigorta şirketlerinde 20 yıldan uzun süre çalışanların yüzde 62’si kadın. Ancak kadınların terfi ve ücret artışları kurum aidiyetiyle aynı oranda olmadığı gibi karar alıcı pozisyonlarda kendilerine sınırlı bir yer bulabiliyorlar. Bunun yanında sigorta şirketlerinin de yalnızca yüzde 8’inin kadınlar için kariyer geliştirmeye yönelik resmi bir programı var.”

SİGORTA ÇOK ÖNEMLİ

Bu noktada sigortacılıkta da cinsiyet eşitliğinin sağlanması kurumsal davranış değişikliğini gerekli kılıyor. Kurumsal hayatta şirketler sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalı, sorumluluk almalı, eylem planı hazırlamalı ve paydaşlarını bu sürece dahil etmeli. SEDDK gibi sektörde yer alan öncü kurum ve kuruluşlarda kadın yönetici sayısının artırılması da tam kapsayıcılığa katkıda bulunacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle “Tabiat Ana: Zorluklar ve Umutlar” başlıklı zirvenin bildirgesini kaleme alan Dr. Esra İşbilen Duru ve Dr. Elif Erbelet, ayrıca sigortalı olmanın öneminin 6 Şubat’taki felaketle bir kez daha anlaşıldığını, sigortacılık sektörü ve mesleğinde vazgeçilmez olan güven kavramı ile kadın doğasının ise birbirine paralel olduğunu vurguladılar.

NE YÖNETİCİ NE HALK GEREKLİ DERSİ ALMIYOR

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin düzenlediği “Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi, 2023”te konuşan Prof. Dr. Naci Görür, her kentin tehlike analizinin ayrı yapılması gerektiğine dikkat çekti. “Depremin en aktif olduğu bölgedeyiz. Son 80 yılda 150 binden fazla insan Türkiye’de depremler nedeni ile öldü” diyen Görür şöyle devam etti:

“Türkiye’de yöneticiler de halk da gerekli dersleri çıkarmıyor. Deprem bölgesinde bile, yap-satçı müteahhitlerle kısa zamanda bina yapıp satmanın derdine düşüldü. Deprem kültürünün edinilmesi için eğitimin büyük önemi var. Can güvenliğimiz için hiç değilse EYT’liler kadar sesimiz çıksın.”

SUİSTİMALİN CEZASI 10 YILA KADAR HAPİS

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) bünyesindeki Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu (SİSEB), “Uluslararası Suistimal Farkındalık Haftası” kapsamında önemli uyarılar yaptı. SİSEB bir soruyla şunu anımsattı: “TCK Madde 158 ile dolandırıcılık suçunun sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunduğunu biliyor muydunuz?”

SİGORTADA SERMAYE MALİYETİ YÜKSELİYOR

Swiss Re Enstitüsü’nün yeni Sigma raporuna göre sektörün sermaye maliyeti, küresel CovId-19 etkisi ve ardından gelen ekonomik olaylar nedeniyle 10 yılın en yüksek noktasında. Bundan en çok hayatdışı branşı etkileniyor. Faiz oranlarındaki artış bilançolara olumlu yansısa da koruma açıklarını daraltmak için sektör kaynaklarının felaketler gibi gelişen risklerle ortaya çıkan talepteki büyümeyi karşılaması gerekiyor.

‘KAYGIYI UZAK TUTMAK İÇİN ÇALIŞMA SÜRECEK’

Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğünün Eylül 2023 itibarıyla son bir yılda yüzde 96 artışla 143 milyar TL’yi aştığı, özkaynaklarının ise 5.7 milyar TL olduğu açıklandı.

30 Eylül itibarıyla, 2022 sonuna kıyasla toplam BES fon büyüklüklerinin yüzde 56.2 artışla 118.1 milyar lira, katılımcı sayısının da yüzde 10.4 artışla 2.7 milyon kişiye ulaştığını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, ayrıca hayat sigortası prim üretimlerinin yıllık yüzde 119.8 artışla 4.8 milyar TL olduğunu belirtti. Atalay, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bireylerin gelecek kaygısından uzak olmasını sağlamak, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına azimle devam edecektir” dedi.

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