Kasım ayında kartlı ödemeler 1,53 trilyon TL'ye ulaştı

Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:24

Güncelleme: 20.12.2024 - 15:24

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kasım ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 128,9 milyon, banka kartı sayısı 193,5 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 110,4 milyon oldu.

Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 3, ön ödemeli kart sayısı yüzde 25 arttı.

Kasımda toplam kart sayısı 432,8 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile kasımda yapılan toplam ödeme tutarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 artarak 1 trilyon 533,3 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 303,3 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 198,8 milyar lirasında banka kartları, 31,1 milyar lirasında ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 78, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 44, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 92 oldu.

MAĞAZA İÇİ HER 5 KARTLI ÖDEMEDEN 4'Ü TEMASSIZ GERÇEKLEŞTİ

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile kasımda yapılan toplam ödeme sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,55 milyara yükseldi. Ödemelerin 895,2 milyonu kredi kartları ile yapılırken, 534,1 milyonunda banka kartları, 120 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme sayısında büyüme geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödeme sayısında yüzde 3, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme sayısında yüzde 16 seviyesinde gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 482,1 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 31 oldu.

İnternetten kartlı ödeme sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 244 milyona yükselirken, söz konusu rakam toplam ödemelerin yüzde 16'sını oluşturdu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı. Temassız ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artarak 465 milyar lira oldu. Kasım ayında mağaza içi her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.