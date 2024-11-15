Kredi kartı borçlarında rekor yükseliş: Harcamalar artarken alacak oranı iki katına çıktı!

Bireysel kredi kartlarındaki takipteki alacak oranı harcama artışını geride bırakarak hızla yükseldi. BDDK verilerine göre oran geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111,3 artarak yüzde 2,81'e çıktı.

Kredi kartı borçlarında rekor yükseliş: Harcamalar artarken alacak oranı iki katına çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:25

Bireysel kredi kartlarında takipteki alacak oranı kredi kartı harcamalarını geride bırakarak hızla arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 8 Kasım haftasında bu oran yüzde 2,81’e yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde oran yüzde 1,33 idi.

ARTIŞIN SEBEPLERİ

Sıkı para politikaları, yüksek enflasyon ve nakit kullanımındaki zorluklar bireysel kredi kartı harcamalarının artmasına neden olurken takipteki alacak oranındaki artış daha hızlı gerçekleşti.

BDDK'nın verilerine göre 8 Kasım 2024 itibariyle bireysel kredi kartı harcamaları 1 trilyon 667 milyar TL’ye çıkarken, takipteki alacak miktarı ise 46 milyar 855 milyon TL'ye ulaştı. Yıllık artış oranları ise sırasıyla yüzde 64,2 ve yüzde 246,8 oldu. Takipteki alacak oranı bir önceki yılın aynı haftasına göre yüzde 111,3 artarak bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

YÜKSELİŞ HIZ KESMİYOR

Bireysel kredi kartı hacmi yüzde 64,2 arttı ancak takipteki alacak oranındaki yükseliş hız kesmedi. Öte yandan kur korumalı mevduatın payı da azalmaya devam etti. 8 Kasım itibariyle bu oran yüzde 7,2’ye gerileyerek toplam mevduat içindeki payı düşüş göstermiş oldu.


Etiketler: #BDDK #kredi kartı #kur korumalı mevduat

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