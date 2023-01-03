Kasım ayında toplam prim üretimi yüzde 146 artarak 25.7 milyar liraya ulaştı

03 Ocak 2023 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Kasım 2022 sonu itibarıyla açıklandığı prim üretimi verileri, sektörün 2022 yılındaki güçlü performansını bir kez ortaya koydu. Ancak bu performansta hızla yükselen enflasyon ve buna paralel olarak artan maliyet ve varlık değerlerinin de önemli etki yaptığı görülüyor.

Kasım 2022, geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam prim üretimi yüzde 146 artılşa 25.7 milyar lira, bu kapsamda hayatdışı branşında prim üretimi yüzde 160.4 artışla 22.3 milyar lira ve hayat branşı prim üretimi yüzde 79.4 artışla 3.4 milyar liraya yükseldi.

11 AYDA 195 MİLYAR TL

Yılın ilk 11 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam prim üretimi yüzde 118.1 artışla 195.5 milyar lira, hayatdışı prim üretimi yüzde 128.2 artışla 168.6 milyar lira ve hayat prim üretimi yüzde 70.8 artışla 26.9 milyar lira oldu. Kasım ayıyla ilgili prim üretimi verilerine hayatdışı branşının detayları açısından bakıldığında ise bir kez daha kasko, zorunlu trafik, tamamlayıcı sağlık etkisi öne çıkıyor. Buna göre prim üretimi kaskoda yüzde 268.7 artışla 5.5 milyar lira, zorunlu trafikte yüzde 209.2 artışla 6.6 milyar lira, tamamlayıcı sağlıkta yüzde 234 artışla 925.2 milyon lira oldu.

KAMUYA YENİ KOLAYLIK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) zorunlu trafik sigortasıyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemesine göre, devlete ve kamu kuruluşlarına ait araçların zamanında yenilenmeyen poliçelerine ilave prim uygulanmayacak.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, TSB’nin adını kullanılarak “sahte” sigortacılık faaliyetleri yürütüldüğü ve “sahte kefalet sigortası poliçesi” satıldığını açıklayarak, “Hukuki girişim yaptık. Söz konusu web sitesinin kapatılmasını sağladık. Yasal süreci takip edeceğiz” dedi.

"ACENTE ŞİRKETİ OLMA MİSYONUMUZ DEVAM EDİYOR"

Unico Sigorta’nın, Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren bölge satış ekibiyle buluştuğu ve yeni yıla ilişkin hedeflerini paylaştığı açıklandı.

2022 yılını başarıyla kapattıklarını belirten Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, 2023’te de

üretimin çok büyük bir kısmının profesyonel acente ve broker kanalıyla gerçekleştirileceğine değinerek “Acente şirketi olma misyonumuzu devam ettireceğiz” dedi. Genel

müdür Güzeler, ayrıca yeni projeler ve ürünlerle dikkat çekeceklerini vurguladı.

‘ENERJİ SEKTÖRÜ’ İÇİN ÇÖZÜMLER ÇOĞALIYOR

Bu yıl dünyada enerji üretiminin yüzde 1.3 artacağının öngörüldüğünü belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, bu durumun sigorta sektörüne etkilerini şöyle yorumladı:

“Bu artış pandemi öncesi seviyelerine dönüldüğüne işaret ediyor. Rekabet ortamı fiyatların ve şartların sigortalılar lehine iyileşmesi sonucunu doğuruyor. Ayrıca yeni fırsatlar da ortaya çıkıyor. Bu kapsamda örneğin oto şarj istasyonları başta olmak üzere sigorta çözümlerine yönelik çözümler de çeşitlenmeye devam ediyor” dedi. Çiftçi ayrıca, sektörün yeşil enerjinin desteklenmesindeki yerine dikkat çekti.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Pay Sigorta’nın kuruluşunun tamamlanarak Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığını duyuruldu. ONA Holding’e ait şirketin genel müdürlük görevini ise Levent Oruç’un üstlendiği açıklandı.

- Sigortaladım.com, “Geleceği Koruyan Kahramanlar” çocuk kitabı için Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği anlaşması yaptı. Buna göre doğayı korumayı özendiren kitap 81 ilde çocuklarla buluşacak.

- Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, “sempati evcil hayvan sigortası” ile ilgili iletişim çalışmasıyla PSM Awards 2022’de altın ödül aldıklarını duyurdu.