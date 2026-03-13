Kasım ayından bu yana bir ilk: Dolar endeksi o seviyeyi aştı!

Batı Asya’da yükselen jeopolitik gerilimlerin enerji arzına ilişkin endişeleri artırması ve petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı güçlendirmesi küresel piyasalarda doların değer kazanmasına yol açtı.

ABD Doları'nın Euro, İsviçre Frangı, Japon Yeni, Kanada Doları, İngiliz Sterlini ve İsveç Kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, bu gelişmelerin etkisiyle yükseldi.

Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon görünümünü etkileyebileceği ve merkez bankalarının para politikalarında daha temkinli hareket edebileceği beklentisi de ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına katkı sağladı.

SAVAŞ VE PETROL FİYATLARI PİYASALARI ETKİLİYOR

Batı Asya’da devam eden jeopolitik gerilimler enerji piyasalarında arz güvenliğine ilişkin riskleri artırırken petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının sürmesine neden oluyor.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin küresel ölçekte enflasyon üzerinde hızlanma riski yaratabileceği değerlendirilirken, bu durum merkez bankalarının para politikalarında daha sıkı ve temkinli bir duruş sergileyebileceği beklentilerini güçlendiriyor.

Jeopolitik gelişmelerin tetiklediği enerji fiyatı artışlarının, finansal varlıkların fiyatlanması üzerinde dolaylı ancak güçlü bir etki oluşturduğu belirtiliyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ZAYIFLADI

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinde de gerileme yaşandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yılın ilk faiz indirimini temmuz toplantısında gerçekleştireceği beklentileri ötelenirken, yıl genelinde öngörülen faiz indirimi sayısı iki adımdan bire düştü.

Bu gelişmelerin etkisiyle 25 Kasım 2025’ten bu yana ilk kez 100 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi 100,3 seviyesine kadar yükseldi. Endeks, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

PARİTELERDE ABD DOLARI LEHİNE HAREKET

ABD Doları'nın güçlenmesi döviz paritelerine de yansıdı.

Euro/ABD Doları paritesi 1,1433 seviyesine gerileyerek Ağustos 2025’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD Doları/İsviçre Frangı paritesi 0,7895 ile 23 Ocak 2026’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD Doları/yen paritesi ise 159,68 seviyesine yükselerek Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek düzeyi test etti.

"YATIRIMCI DOLAR TUTMAYI TERCİH EDİYOR"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu yaptığı değerlendirmede küresel ölçekte risk algısının önemli ölçüde yükseldiğini belirtti.

ABD Doları'nın dünyanın en büyük rezerv para birimi olmasının yanı sıra küresel ticaret ve yatırımlarda yüzde 57-58 paya sahip olduğuna dikkat çeken Aslanoğlu, bu durumun doların güvenli liman özelliğini koruduğunu ifade etti.

Aslanoğlu, ABD Doları'nın küresel ticaret ve yatırımlardaki payının bir miktar azaldığını ancak hâlâ en büyük paya sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada ABD dahil herkesi etkileyebilecek son derece sıkıntılı ekonomik tablolar oluşabilir. Yatırımcı dolar tutmayı tercih ediyor çünkü dünyanın her yerinde dolarla bir şey alabilir, yatırım yapabilir. O açıdan dolara yönelmenin ana nedeni en geçerli, en çok kullanılan para olması."

Japonya’da yeni Başbakan Takaiçi Sanae yönetiminde daha genişletici politikaların gündeme gelmesi ve Euro Bölgesi’nde faizlerin düşük seviyelerde bulunması gibi faktörlerin de ABD Doları'nın rakip para birimleri karşısında öne çıkmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Aslanoğlu, altının da küresel piyasalarda güvenli liman varlıkları arasında yer aldığını belirtti.

Aslanoğlu, "Herkese yetecek kadar altın yok ama herkese yetecek kadar doları ABD basıp sağlayabilir. Ana nedenlerden birisi de bu diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN TERCİHİNİN AKSİNE ABD DOLARI GÜÇLENİYOR

Societe Generale FX Strateji Başkanı Kit Juckes ise dolar endeksinin Batı Asya’daki gelişmeler nedeniyle artan jeopolitik gerilimler ve yükselen enerji fiyatlarına tepki olarak kasım ayından bu yana ilk kez 100 seviyesinin üzerine çıktığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha zayıf bir ABD Doları ve daha düşük faiz oranlarını tercih ettiğini açık şekilde dile getirdiğini hatırlatan Juckes, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak ABD ekonomisinin dirençli olduğunu kanıtladı. ABD, artık önemli bir petrol üreticisi ve doların rezerv para birimi statüsü belirsizlik zamanlarında bu para birimini desteklemeye devam ediyor."

Juckes ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"ABD ekonomisinde önemli bir yavaşlama ve petrol fiyatlarındaki yükselişin tersine dönmesi gibi bir durum yaşanmadığı sürece, doların bu yıl boyunca ve 2027'ye kadar yükselmeye devam etmesini bekliyoruz."

Londra merkezli Ballinger Group FX Piyasalar Analisti Kyle Chapman da petrol fiyatlarının 100 ABD Doları civarında kalmasının dolar endeksini desteklediğini belirtti.

Chapman, "ABD ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) satış baskısını hafifletme çabalarına rağmen ham petrolün 100 ABD Doları civarında seyretmeye devam etmesiyle dolar endeksi, kasım ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı." değerlendirmesini yaptı.