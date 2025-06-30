Kasko ve trafik sigortasında sistem sil baştan: Yeni kurallar kapıda!

Trafikte meydana gelen kazalarda her zaman risk bulunuyor. Araç sahipleri, zorunlu trafik sigortası ve kasko ile hem kendi araçlarını hem de üçüncü kişilere verebilecekleri zararları güvence altına alıyor.

Araçlardaki ağır hasar uygulamasında yeni dönem başlıyor. 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle, kazada aracın piyasa değerinin yüzde 60’ının altında kalan hasarlarda araç onarılacak ve perte çıkarılmayacak. Bu oranı aşan durumlarda ise aracın durumu eksper tarafından değerlendirilecek.

TAM HASAR VE AĞIR HASAR ARASINDA YENİ AYRIM

Yeni uygulamada, tam hasar ve ağır hasar tanımları net şekilde ayrılıyor. Eğer aracın onarım maliyeti, KDV dahil şekilde piyasa değerini aşarsa araç tam hasarlı sayılacak. Bu durumda hurda tescil işlemleri tamamlandıktan sonra sigorta şirketi tarafından araç sahibine tazminat ödemesi yapılacak.

Hasar miktarı piyasa değerinin yüzde 60’ını geçtiğinde araç ağır hasarlı sayılacak. Ancak bu oran aşılmadığında araç onarıma gidecek ve yeniden trafiğe çıkabilecek.

BAZI PARÇALARDAKİ HASAR PERT NEDENİ SAYILACAK

Yeni düzenlemeye göre, bazı kritik parçalarda meydana gelen hasarlar özel olarak değerlendirilecek. Hasar oranı yüzde 60’ın altında kalsa bile aşağıdaki parçalarda hasar varsa araç pert kabul edilecek ve ağır hasar kaydı işlenecek:

Taban sacı

Sağ-sol marşpiyel

Ön ve arka şasi kolları

Tavan sacı ve ön-arka travers

Ön göğüs sacı

Sağ-sol orta direk

Elektrikli araç bataryası ve ana enerji hattı

Hava yastıkları, emniyet sistemleri

Ana elektrik tesisatı ve elektronik sistemler

Kamyon ve çekicilerin sürücü kabinleri

TAZMİNAT İÇİN ÇEKME BELGESİ ZORUNLU

Ağır hasarlı araçlar için tazminat süreci başlatılmadan önce noterden çekme belgesi alınması gerekecek. Bu belge sigorta şirketine ibraz edildiğinde ödeme yapılabilecek.

TÜM KARARI EKSPER VERECEK

Yeni dönemde araçların hasar durumu tamamen eksper raporuna göre belirlenecek. Araç sahipleri ya da sigorta şirketleri hasarın ağırlığı konusunda karar veremeyecek. Eksperler, değerlendirmelerini 5 iş günü içinde Sigorta Bilgi Merkezi’ne raporlayacak.

Sigorta şirketleri, tam ve ağır hasar dışında kalan araçları artık hurda ihale platformlarında satışa sunamayacak.

HASARLI ARAÇLARIN DEĞERİ DÜŞÜYOR

Piyasa değerinin yüzde 60’ının altında hasar alan ancak kritik parçaları zarar görmediği için onarıma giren araçların ikinci el değerleri ciddi şekilde düşüyor. Örneğin piyasa değeri 1 milyon TL olan bir aracın 550 bin TL’lik hasar kaydıyla satışa çıkarılması durumunda, emsal araçlara göre fiyatının yüzde 50’ye kadar gerilemesi bekleniyor.

HASARLI ARAÇ SATIN ALINIR MI?

Kazalı araçların şasi yapısı bozulmadıysa ve yalnızca dış kaporta aksamı zarar gördüyse, onarımlar sonrası bu araçlar güvenli şekilde trafiğe çıkabilir. Genellikle kapı, kaput, tavan gibi parçalar 0.7 mm kalınlığındaki saclardan üretiliyor ve ufak darbelerde dahi formunu kaybedebiliyor.

DEĞİŞEN PARÇA TAKINTISI GALERİCİLİKLE YAYGINLAŞTI

1990’lı yıllara kadar ülkemizde boyanmış ya da değişmiş araç parçaları sorun olarak görülmüyordu. Ancak galericiliğin yaygınlaşmasıyla birlikte bu parçalar üzerinden fiyat kırma politikası devreye girdi. Avrupa’da ise boya ya da parça değişimi önemsenmeden araçlar tamir edilerek kullanılmaya devam ediliyor.

MERDİVEN ALTI ONARIMLARDAN UZAK DURUN

Araç onarımlarında kurumsal ve yetkin servislerin tercih edilmesi öneriliyor. Ustalığı zayıf kaportacılar, parçaları macunla doldurup vida ve yapıştırıcı kullanarak yüzeysel tamiratlar yapabiliyor. Bu da hem araç güvenliğini hem de uzun vadeli kullanım kalitesini olumsuz etkiliyor.