Katar Enerji Şirketi'nin kârında yüzde 58 artış

Katar Enerji Şirketi (Qatar Energy), 2022'de net kârını önceki yıla göre yüzde 58 artırarak 42,5 milyar dolara çıkardı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2023 - 11:29
Katar Enerji Şirketi'nin kârında yüzde 58 artış
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Katar Enerji Şirketi, 2022'de net kârını önceki yıla göre yüzde 58 artırdı.

Katar Enerji Şirketi'nin (Qatar Energy) açıkladığı finansal verilere göre, Qatar Energy'nin 2021'de 26,9 milyar dolar olan net kârı 2022’de 42,5 milyar dolara ulaştı.

Katar, 2022’de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracında 80,1 milyon tonla ABD ve Avustralya’yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle Avrupa ülkelerinin Rus gazına alternatif arayışları 2022’de doğalgaz fiyatlarının artmasında etkili olmuştu.


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