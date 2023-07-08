Son dakika... Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor

Yayınlanma: 08.07.2023 - 12:59

Güncelleme: 08.07.2023 - 13:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da yapacağıKörfez ülkeleri ziyaretinden önce bir günlük çalışma ziyareti yapmak üzere bugün Katar'a gidiyor.

Halk TV'nin aktardığına göre Yılmaz ve Şimşek'in Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmeleri planlanıyor.

Yılmaz ve Şimşek ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme yapılacak.