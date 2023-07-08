Son dakika... Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Yılmaz ve Şimşek'in Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmesi planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 12:59
Son dakika... Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Katar'a gidiyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da yapacağıKörfez ülkeleri ziyaretinden önce bir günlük çalışma ziyareti yapmak üzere bugün Katar'a gidiyor.

Halk TV'nin aktardığına göre Yılmaz ve Şimşek'in Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmeleri planlanıyor.

Yılmaz ve Şimşek ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme yapılacak.


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