Katar ortaklı BMC’ye 'dış ticaret sermaye şirketi statüsü

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:06

Güncelleme: 24.08.2023 - 10:08

Ticaret Bakanlığı, bir şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen toplam 83 şirkete Açılımı “British Motor Company” olan BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ de eklendi. Bu statüyü alan şirketler ihracatçılara verilen devlet desteklerinden öncelikli olarak faydalanıyor.

Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 84'e çıktı.

SANCAK VE ÖZTÜRK AİLELERİ BMC'DEN ÇIKMIŞTI

Kamyon ve zırhlı araç üreticisi BMC’yi 2014’te TMSF’den alıp yarısını Katarlılara yüzde 25’ini de Öztürk ailesine satan Ethem Sancak, 2021’de kalan hisselerini de sıfırlamıştı. Sancak’la birlikte Öztürk hisselerini de alan Tosyalı Holding ise BMC’nin yeni büyük ortağı olmuştu.