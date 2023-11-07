Katarlılara satılan Türkiye’nin mal varlıklarına bir yenisi daha ekleniyor... Bloomberg: Ferit Şahenk, Galataport satışını görüşüyor

Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:26

Güncelleme: 07.11.2023 - 12:26

Türkiye'nin mal varlıklarının her geçen gün yabancılara satılmasına dikkat çeken Jale Özgentürk, 27 Mayıs 2022'de kaleme aldığı yazısında Katarlılara verilmesi gündemde olan önemli projelerden Galataport'a dikkat çekmişti.



Bloomberg' in aktardığına göre Ferit Şahenk’in Galataport’un satışı için Katar Varlık Fonu Qatar Investment Authority ile görüştüğü belirtiliyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Şahenk, Katar Varlık Fonu’nun Galataport’u satın alma konusundaki ilgisini ölçmek için Katar Yatırım Otoritesi’ne başvurdu.

Şahenk, inşası için 1,02 milyar Euro (1,1 milyar dolar) kredi kullandığı Galataport'un olası satışından elde edeceği geliri kredinin kapatılmasında kullanmayı planlıyor.

Galataport projesinin kısmen kredi ile finanse edildiğini ve Şahenk’in olası bir satıştan elde edilecek geliri bu borcu ödemek için kullanmayı planladığını belirten kişiler, görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğunu ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceğini söylediler.

GEÇKMELERLE 2021’DE AÇILMIŞTI

Doğuş Grubu ve Bilgili Holding tarafından inşa edilen 1,7 milyar dolarlık kruvaziyer limanı Galataport gecikmelerle karşılaşmış ve 2021’de açılmıştı.

İstanbul Boğazı’nda 1,2 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olan limanın yılda ortalama 25 milyon ziyaretçi ve 1,5 milyon yolcu ağırlaması hedefleniyordu.

Doğuş, Bilgili ve Qatar Investment Authority konuya ilişkin Bloomberg’e yorum yapmadı.

İSTİNYE PARK’I SATMIŞLARDI

Bir zamanlar Türkiye’nin en zengin insanı olan Şahenk, Türkiye Garanti Bankası’ndaki hisselerini İspanyol BBVA’ya yaklaşık 5 milyar dolara sattıktan sonra otel, marina ve restoranlara büyük harcamalar yaptı.

Şahenk’in şirketi Doğuş Holding son birkaç yıldır nakit toplamaya ve borç yapılandırmasının bir parçası olarak bankalara verdiği taahhütleri yerine getirmeye çalışıyor.

Şirket, 2020 yılında İstanbul’daki alışveriş merkezi İstinye Park’ın yüzde 30 hissesini Katar Varlık Fonu’na satmıştı.