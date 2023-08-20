Rolü gerçek oldu: Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız Galataport'ta kapkaççı yakaladı
İstanbul'da Galataport'ta bir grup turistin çantasından hırsızlık yapıldığını gören oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççıyı takip ederek yakaladı. Turistlerin çalınan eşyalarını iade eden aktör, polisler gelene kadar hırsızın başında bekledi. Bir yurttaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
'Ruhun Duymaz' dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız, dün akşam saatlerinde gittiği Galataport’ta kapkaççı yakaladı. Bir grup turistin çantasından hırsızlık yapıldığını gören Özyıldız, aracından inerek kapkaççıyı yakaladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre turistlerin çalınan eşyalarını geri veren Özyıldız, polisler gelene kadar kapkaç yapan hırsızın başında bekledi.
Çevredeki yurttaşlar ünlü oyuncuya teşekkür etti.
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