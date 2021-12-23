Kayak turizmine 13 milyon dolar
Artaş Grubu, yılda 2.5 milyon turisti ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi’ne 13 milyon dolar yatırımla inşa ettiği 170 yataklı Radisson Blu Mount Erciyes otelini hizmete açtı. Şirket oteli 12 ay açık tutmayı hedefliyor.
Artaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, otelde yüzde 50 yerli yüzde 50 yabancı turist ağırlamayı planladıklarını anlatarak şöyle devam etti: “Rusya ve Ukrayna’dan güçlü bir talep var. Rusya’dan Kayseri’ye direkt yedi uçuş planlanıyordu ancak bu sayı haftada bire indi. Bu rezervasyonları biraz etkiledi ancak bunun ikame edileceğini düşünüyoruz. Sömestır dönemi hariç yerli turist talebi de şu anda istenilen seviyede değil.” Çetinsaya, ayrıca gelirlerinin büyük kısmının otelin günübirlik kullanım alanından geleceğini vurguladı.
Grubun diğer turizm yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Çetinsaya, “Dokuzuncu otelimizi İstanbul Avrupa Konutları Çamlıvadi Projesi içinde mayıs ayında açacağız. Onuncu otelin yatırım planını da hazırladık” dedi.
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