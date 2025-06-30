Kayıt yaptırmayan sürücülere dev cezalar yolda: Bugün son gün!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ni (UTTS) devreye aldı. Bugünden itibaren, sisteme dahil olmayan ticari taşıt sahipleri vergi avantajlarından faydalanamayacak ve ağır para cezalarına maruz kalacak.

TAŞIT TANIMA BİRİMİ TAKILMASI ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, vergi mükelleflerinin işletmelerinde bulunan ya da kiralama yoluyla kullandıkları taşıtlara “Taşıt Tanıma Birimi” (TTB) takılması zorunlu hale getirildi. TTB cihazları, akaryakıt alımı sırasında aracın plaka bilgilerini ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak aktarıyor. Böylece manuel veri girişine gerek kalmadan işlemler güvenli şekilde tamamlanıyor.

CEZA VE VERGİ AVANTAJLARI

UTTS’ye kayıt yaptırmayan araç sahipleri, 1 Temmuz’dan itibaren TTB’si olmayan araçların akaryakıt harcamalarını vergi beyannamesinde gider olarak gösteremeyecek. Ayrıca bu taşıtlar için düzenlenen belgeler geçersiz sayılacak. Sisteme dahil olmayan taşıtlar için 7 bin ile 28 bin TL arasında özel para cezası uygulanacak. Usule aykırı davranan mükellefler ise 140 bin TL’ye kadar varan cezalarla karşılaşabilecek.

SON GÜN BUGÜN

UTTS internet sitesi üzerinden kayıt ve montaj işlemlerini 30 haziran mesai bitimine kadar tamamlamayanlar, hem cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak hem de vergi avantajlarını kaybedecek.