Kayıtdışı dijitale emanet!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:00

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında vergi altyapısıyla ilgili bir dizi yeni yasal düzenleme yer aldı. Bunlarla ilgili bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise öncelikle kayıtdışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılacağı “Dijital Vergi Dairesi”ni devreye alacaklarını açıkladı. Şimşek “Gelir İdaresi, ilerleyen süreçte, mükelleflerin yaptığı başvurular üzerine vergi dairesince yapılan işlemleri, robotik süreçler ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapacak” dedi.

(Mehmet Şimşek)



Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan EY (Ernst&Young) Türkiye Vergi Ortağı Abdulkadir Kahraman ise ilk etapta “İnternet Vergi Dairesi” ile “İnteraktif Vergi Dairesi”ndeki tüm işlemlerin Dijital Vergi Dairesi’ne alındığını belirtti.

(Abdulkadir Kahraman)



ÖNCE ‘AF’LAR BİTMELİ

Tebliğ ile açıklanan işlemlerin temel olarak “vergiye gönüllü uyan (vergiye uyumlu)” mükelleflerin işlemlerine yönelik olduğunu ifade eden Abdulkadir Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Dijital Vergi Dairesi’nin asıl etkinliği ‘vergide büyük veri’ niteliğindeki bilginin, idare tarafından işlenmesi sonrası örneğin ‘ciddi para hareketi gören banka hesapları, kredi kartı tahsilatları, yurtdışı finansal hesap bilgileri’ gibi verilerin kontrol edilerek bunları elde edenlerin vergi beyanlarının/ vergi mükellefiyetlerinin olup olmadığının tespitinde işe yarayacaktır. Diğer taraftan vergi yeniden yapılandırmaları (vergi afları) devam ettiği ve vergi affı kanunlarında ‘matrah artırımı, kasa ve stok afları’ olduğu sürece kayıtdışı ekonomi ile mücadeleden istenen sonuçları almak zor. Önce, Vergi affı çıkacak, beklentisi yok edilmelidir.”

Kahraman ayrıca, sağlık uygulamalar için altyapının güçlendirilmesini gerektiğini de belirtti. Öte yandan Şimşek, şarj istasyonu işletmecilerinin 2 Ocak’ta e-faturaya geçeceğini, nihai tüketici adıyla düzenlenebilecek e-arşiv fatura tutarının 4 bin 400 liraya çıkarıldığını belirtti.