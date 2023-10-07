Vergisiz cep telefonunda sorular bitmiyor

Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.10.2023 - 03:00

Üniversite öğrencilerine dönük vergisiz cep telefonu ile ilgili satışlar tam netleşmeyince üreticilerin de kafası karıştı. Önce yerli şartı olacaktı, bu kalktı sonra 9 bin 500 TL şartı geldi. Eylül başında 10 bin TL üstü olan bazı telefon modelleri için fiyat 9 bin TL civarında çekilirken yerli şartı kapsamındaki bazı modellerin fiyatı ise 13 bin TL’ye dayandı.

AKP’nin Mayıs 2023 seçimleri öncesi seçim beyannamesinde yer alan üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu vaadi üzerinden altı ay geçmesine rağmen hâlâ hayata geçmedi. 7 milyon üniversite öğrencisinin yararlanacağı vergisiz telefon satışında 13 yerli ve yabancı markanın yer alması bekleniyor. Gençlerin vergisiz alabileceği cep telefonlarının büyük bölümü giriş seviyesi grubunda yer alıyor. Öte yandan kur kaynaklı ve maliyet artışlarıyla gençlerin alabileceği telefonların bazılarının fiyatı artıyor. Bazı markalar da vergisiz cep uygulamasının içinde yer almak için fiyat değiştiriyor.

Örneğin üniversite öğrencilerinin vergisiz alabileceği bazı modellerde bir ay önce 10 bin TL’nin üzerinde olan fiyatlar 9 bin TL seviyesine çekildi. Samsung Galaxy A52’nin eylül ayı başında fiyatı 11 bin 900 TL civarındayken aradan geçen bir ayda fiyat 12 bin 930 TL’ye çıkmış durumda. Casper VIA X30 Plus’ın bir ay önce 10 bin 999 TL olan fiyatı 8 bin 750 TL’ye indi. Vivo Y36’nın bir ayda fiyatı 11 bin 900 TL’den 9 bin 699 liraya geriledi. Son teknolojiyi yakından takip eden üniversite öğrencilerinin vergisiz dahi olsa giriş seviyesi cep telefonlarına ne kadar ilgi duyacağı ve satın alacağı merak konusu.

BAŞKASI KULLANMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyecek şekilde teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Cep telefonlarında piyasa fiyatının yüzde 44.4’üne kadar, bilgisayarlar için ise yüzde 16.7 tutarında destek sağlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

BU AY BEKLENİYOR

Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre sınırlamanın yerli üretim üzerinden olmayacağı anlaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da hafta başında yaptığı açıklamada, “3.6 milyon gencimizi kapsayacak proje. 3 operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak” dedi.

Bu ay içinde uygulamaya girmesi beklenen vergisiz telefon kapsamına alınacak bazı modeller ise şunlar olabilir: Samsung Galaxy A04e,Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A04s, Galaxy A32, Galaxy A23, Galaxy M14 5G ve Galaxy M13. Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi 10 2020, Redmi 10C, Redmi 12C, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi Note 12 ve Redmi 12. General Mobile’ın GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro, GM 22 Plus modelleri ve E-tab 20 tableti. Reeder’ın da S19 Max Pro S, S23 Pro Max, S19 Max Pro ve S19 Max isimli akıllı telefon modelleri. Vivo’nun Y15s, Y16, Y21, Y22s, Y35 ve Y36 akıllı telefonları.

DYSON’DAN SAÇA 100 MİLYON STERLİN



Dyson, küresel saç laboratuvarlarına yılda 100 milyon sterlinden fazla yatırım yapıyor. Şirket, gelecek üç - dört yıl içinde 20 yeni güzellik ürününü piyasaya sürmeyi planlıyor. Dyson Kıdemli Tasarım Mühendisi Veronica Alanis, “Saçın sağlığını test etmek için laboratuvarlarımızda birçok test gerçekleştiriyoruz” dedi. Masterclass etkinliğinde yapılan açıklamada Dyson’ın Ceramic Pop özel serisi, Aralık 2023’te Türkiye’de olacak.

(He Jinhong)



MCDODO’NUN EN HIZLISI TÜRKİYE



Global mobil aksesuar markası Mcdodo’nun en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. 2023 yılında 4 kat büyüyerek yıllık 450 bin adetlik ürün satışıyla Mcdodo global sıralamasında Türkiye ilk üçe girdi. Mcdodo Dünya Başkanı He Jinhong, “Hedef 2024’te iç pazarda, en büyük mobil aksesuar markası olmak. Yılda ortalama 50 milyon adet aksesuvar üretimi yapıyoruz. Her yıl yüzde 50 bu¨yu¨me oranıyla bu sayıyı artırmayı planlıyoruz” dedi.

AFETZEDE KADINLARA YAZILIM EĞİTİMİ

Turkcell, Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaraları sarmak için başlattığı Gönül Bağı Projeleri ile eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep’te “Geleceği Yazan Kadınlar Yazılım Test Uzmanlığı Programı” ile satış ve pazarlama gelişim programı başlatılacak. TOBB, Gaziantep Sanayi Odası, KAGİDEM, GASMEK ve Nurdağı Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek programlarda Turkcell, afetzedelere satış, yazılım, e-ticaret gibi alanlarda eğitim verecek.

Yüz yüze ve online olarak karma bir şekilde gerçekleşecek program boyunca, afet bölgesindeki kadın katılımcılar “Kalite Yönetimi”, “Mobil Test Yönetimi”, “Çevik Test Yönetimi”, “Nefeste Akışta Kalmak”, “Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri” gibi konularda eğitimler.

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