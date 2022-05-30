Kaz Dağları’nı katleden şirket, şubesini sessiz sedasız kapatmış!

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:00

Kaz Dağları'ndaki altın arama çalışmalarıyla gündeme gelen Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik'in genel müdürü Ahmet Şentürk verdiği bir röportaj sonrasında geçen yıl görevden alınmıştı.

Ahmet Şentürk, geçen sene mart ayındaki verdiği röportajda "Kaz Dağları'ndaki altın madenini çıkarmak için 30 yıl bekledik. Üç-beş ay daha bekleriz sorun değil, Kaz Dağları'ndan hiçbir yere gitmiyoruz" demişti. Şentürk, 'Su ve Vicdan Nöbeti'yle ilgili de şu ifadeleri kullanmıştı:

“Su ve Vicdan Nöbeti vesaire falan filan. Herkes her şeyi yapma hakkına sahiptir. Gelir çadırını kurar. 400 gün mü ne beklediler. İstediği kadar beklesin, Herkesin gösteri yapma hakkı var. Konser verilebilir. Bunlara farklı anlamlar yüklemem. Biz madenciyiz, sabırlıyız."

Şentürk bu açıklamadan iki ay sonra şirket tarafından görevden alınmıştı.

O dönem genel müdür olan Şentürk “9 yıla gideriz” demişti ancak şirket Çanakkale şubesini geçen yıl temmuz ayında kapattı.

HAZİRAN AYINDA ÇANAKKALE ŞUBESİNİ KAPATTI

Kuzey Biga Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Çanakkale şubesi olarak 2010’da kurulan şirketin adı Kanadalı şirkete geçtikten sonra Ağustos 2017’de Doğu Biga Madencilik adını almıştı. Şirket Aralık 2019’da ise şirkete yeni yönetim gelmişti. Şirket 30 Haziran 2021’de gerçekleştirdiği genel kurulla ise Kaz Dağları’nda altın madeni için kurulan şirketi tamamen kapattı. Şirketin merkezi olan Ankara’daki Doğu Biga Madencilik ise faaliyetlerini sürdürüyor.

“9 YILA GİDERİZ” DEMİŞTİ 9 HAFTA SONRA GİTTİ

Çalışma süreleri konusunda bilgi veren dönemin genel müdürü Şentürk, “İnşaat süremiz 18 ay, inşaatımızı bitirip üretime geçtiğimiz andan itibaren 5 yıl içinde mevcut rezervimizin üretimini tamamlayıp, kapama prosesine geçeceğiz. Yani 7 ila 9 yılda inşaatı, işletmesi bitecek. Elimizi kolumuzu sallayarak çekip gitmeyeceğiz. Sahayı ormandan emanet aldık, eskisinden daha iyi rehabilite ve restore ederek vermemiz gerekiyor” açıklamasında bulunmuştu.