Çevreciler, Kaz Dağları için direnmekte kararlı

31 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Kaz Dağları’nda, Çanakkale’ye bağlı Kirazlı bölgesinde yaptığı siyanürlü altın madeni çalışmaları ve 35 bin ağaç kesmesiyle büyük tartışma yaratan Kanadalı Alamos Gold şirketinin yerli ortağı Doğu Biga Madencilik, maden sahasını terk etmeyeceğini duyurdu. Sahada 425 gün gece gündüz “Su ve Vicdan Nöbeti” tutan Kaz Dağları Ekoloji Platformu, şirketin yanlış bilgilerle kamuoyunu yanılttığını ve ruhsat süresinin sona erdiğini bildirdi.

Platformdan yapılan açıklamada, “Gözü paradan başka şey görmeyen şirket, gerçekleri çarpıtmaya ve yalan söylemeye devam ediyor. Doğaya meta olarak bakan bu zihniyetin açıklamalarını ciddiye almıyoruz. Şirket yetkilisinin kamuoyu ve devlet kurumlarına karşı nasıl da saldırgan ve tehditkâr bir tavır içinde olduğunu hayretle izliyor, hangi hakla cüret ettiğini merak ediyoruz” denildi.

BAKANLIK AÇIKLASIN

Alamos Gold ve yerli ortağının ruhsat hakkının 13 Ekim 2019’da bittiğini anımsatan Kaz Dağları Ekoloji Platformu, şirketin iddialarının hiçbir hukuki dayanağının olmadığının, orman izinlerinin iptal edildiğinin ve bölgenin artık Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunun altını çizdi. Platform, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, ruhsatın iptal edildiğini ve şirketin ruhsat hukuku kalmadığını acilen açıklaması gerektiğini belirtti.

Kaz Dağları’nın endemik türleri ve sahip olduğu eşsiz değerleriyle ülkemizin en önemli ekosistemlerinden biri olduğunu vurgulayan Kaz Dağları Ekoloji Platformu, bölgenin 8-10 yıl sürecek madencilik projeleri için feda edilmemesi için direneceklerini duyurdu.

EYLEMLER SÜRECEK

Şirket, bölgeyi terk edinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini bildiren platformun açıklamasında, “Bizler 425 gün değil, bir ömür çadırlarımızla nöbet tutmaya hazırız. Şirketi uyarıyoruz; yalan söylemekten, kamuoyunu yanıltmaktan ve Kaz Dağları’nı yok etme ısrarından vazgeçin. Yoksa şimdiye kadar gördüğünüzden çok daha büyük ve coşkulu bir direnişle karşılaşacaksınız” denildi.

‘60 YIL İDDİASI YALAN’



Doğu Biga Madencilik Şirketi’nin Genel Müdürü Ahmet Şentürk’ün “60 yıllık işletme hakkımız var” açıklamasına Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden de tepki yükseldi. “Şirketin bu pervasız tutumunu kınıyoruz” denilen açıklamada, “Alamos Gold’un 2009’da aldığı ruhsat 2019’da bitmiştir. ‘60 yıllık ruhsat hukukumuz var’ iddiası yalandır. Ruhsatlar 10 yıllık sürelerle en fazla 6 kez verilebilir ve bu süreyi uzatıp uzatmamak tamamen bakanlığın uhdesindedir” ifadeleri kullanıldı.

