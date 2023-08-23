Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi: 'Bunu da mı dış güçler yaptı?'

Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek enflasyon, artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarının ardından Erdoğan'a seslenerek, "Bunu da mı dış güçler yaptı?" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:21
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendi: 'Bunu da mı dış güçler yaptı?'
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Ekonomik krizin boyutu gün geçtikçe ağırlaşıyor.

Yüksek enflasyon, artan maliyetler ve akaryakıt fiyatları yurttaşları ekonomik anlamda zorluyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabı üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizi sebebini sordu.

Kılıçdaroğlu, "Açıklanan yıllık resmi enflasyon %58… Mazotun fiyatı %103 arttı. Son 5 ayda gübreye gelen zam ortalama %90… Ama mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artışı sadece %5.3… Erdoğan’a sormak gerekiyor. Bunu da mı dış güçler yaptı? Bu kararı alırken hiç mi vicdanınız sızlamadı…" ifadelerini kullandı.

 


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