CHP'li isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş'ın yerine Levent Gök'ü önerdi: Sağcı aday olmasın

CHP’de gözler ABB seçimleri için belediye başkanı Mansur Yavaş’ta. Parti tabanından bazı isimlerin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Levent Gök’ü önerdiği öğrenildi. Partililer, “Biz niye CHP’li bir adayla kazanmayalım?” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00
CHP'li isimler Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş'ın yerine Levent Gök'ü önerdi: Sağcı aday olmasın
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CHP’de Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaşın yeniden aday olması beklenirken kulislerde önceki dönem milletvekillerinden Levent Gökün de büyükşehir için aday olabileceği konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Yavaş için “Mansur Bey yeniden aday olmalı” demesine karşın, partide seçim sonrası başlayan “değişim” sürecini örnek gösteren partililer, “CHP’nin kendi içinden çıkardığı isimlere dönebileceğini” belirtiyor. 

(Levent Gök)

Bu kapsamda yerel seçimlerde aday belirlenebileceğini belirten partililer, aynı durumun Ankara için de geçerli olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu’na da Gök’ün adının önerildiği kaydediliyor. Ankara’da Yavaş’ın yeniden adaylığı konusunda kararsız olan partililer, “Meral Hanım 26’sında açıklama yapacak, ondan sonra Mansur Bey’in tavrı nasıl olacak? O zamana kadar sayın Gök’ün adı da adaylık için geçen isimler arasında” bilgisini paylaşıyor. 

(Mansur Yavaş)

‘NEDEN KAZANAMASIN?’ 

Ayrıca DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın “CHP’nin kendi başına seçim kazanması mümkün mü ya?” açıklamasını örnek gösteren partililer, “Biz kendi geleneğimizden bir aday göstermediğimiz zaman karşılaştığımız açıklamalar bunlar oluyor. Neden CHP kendi başına kazanamasın ki? Bu gibi açıklamalar olmaması için Ankara’da kendimizden bir aday gösterebiliriz. Sağ değil, CHP’li bir adayımız olsun” değerlendirmesini yapıyor. 


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