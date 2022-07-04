Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e tepki: Erdoğan için suç işlemeyi bırakın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4,95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. Yurtiçi üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise haziranda aylık yüzde 6,7, yıllık ise yüzde 138,3 artış gösterdi. Enflasyon araştırma Grubu (ENAG) enflasyonu yıllık yüzde 175,55 olarak açıklamıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi. “Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir” diyen CHP lideri, TÜİK’e, “Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!” diye seslendi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"ENAG yıllık %176 #enflasyon açıkladı, TÜİK %79. Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!"
ENAG yıllık %176 #enflasyon açıkladı, TÜİK %79. Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. @RTErdogan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 4, 2022
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