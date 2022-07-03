Öğretmenleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlattı: 'Onu geleceğin cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum'
CHP Elazığ İl Başkanlığı, liseyi Elazığ’da okuyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğretmenlerini buldu. Kılıçdaroğlu'nun lisedeki öğretmenlerinden Günay Cafer Şenol, “Kılıçdaroğlu, çok zeki, çok çalışkan, çok mütevazı bir öğrenciydi. Okulu birincilikle bitirdi” dedi. Öğretmen Suna Malatacık ise “Sayın Kılıçdaroğlu, benim için hep övünç kaynağı oldu. Onu geleceğin cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum, en büyük dileğim bu” diye konuştu.
CHP Elazığ İl Başkanlığı, liseyi Elazığ’da okuyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğretmenlerini bularak bir video hazırladı. Videoda öğretmenleri, Kılıçdaroğlu’nun öğrencilik yıllarını anlattı.
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