Kendi arabalarını yaptılar, sokak sokak gezdiler

13 Şubat 2022 Pazar, 22:23

Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası dur durak bilmiyor.

Gelen zamlarla benzin ve motorin fiyatları 15 TL'nin üstüne çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Gençlik Örgütü, durumu ilginç bir şekilde protesto etti.

"MAZOTA, ÖTV’YE PARAMIZ YETMEDİ"

Kendi yaptıkları maket araba ile Karşıyaka sokaklarında gezen gençler "Mazota, ÖTV’ye paramız yetmedi. Biz de kendi arabamızı yaptık" dedi.