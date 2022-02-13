Kendi arabalarını yaptılar, sokak sokak gezdiler
Akaryakıt zamları dur durak bilmeden devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Gençlik Örgütü, kendi maket arabasını yaptı, sokaklarda gezdi.
Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası dur durak bilmiyor.
Gelen zamlarla benzin ve motorin fiyatları 15 TL'nin üstüne çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Gençlik Örgütü, durumu ilginç bir şekilde protesto etti.
"MAZOTA, ÖTV’YE PARAMIZ YETMEDİ"
Kendi yaptıkları maket araba ile Karşıyaka sokaklarında gezen gençler "Mazota, ÖTV’ye paramız yetmedi. Biz de kendi arabamızı yaptık" dedi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Kendi arabalarını yaptılar, sokak sokak gezdiler
- Abdullah Avcı: Bunun sonu çok güzel olacak
- Erdoğan'a yakın isim net konuştu
- Yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayıp kayıplara karıştı
- Datça'da havuza düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
- İş merkezinde şüpheli ölüm
- Sevgililer Günü kuyumcunun yüzünü güldürmedi
- THY'den Ukrayna açıklaması
- Hakeme yoğun tepki: Cevabımız sert olacak
- Bağcılar’da satırlı, sopalı kavga: 16 gözaltı