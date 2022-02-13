Kendi arabalarını yaptılar, sokak sokak gezdiler

Akaryakıt zamları dur durak bilmeden devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Gençlik Örgütü, kendi maket arabasını yaptı, sokaklarda gezdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 22:23
Kendi arabalarını yaptılar, sokak sokak gezdiler
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Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası dur durak bilmiyor. 

Gelen zamlarla benzin ve motorin fiyatları 15 TL'nin üstüne çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Gençlik Örgütü, durumu ilginç bir şekilde protesto etti. 

"MAZOTA, ÖTV’YE PARAMIZ YETMEDİ"

Kendi yaptıkları maket araba ile Karşıyaka sokaklarında gezen gençler "Mazota, ÖTV’ye paramız yetmedi. Biz de kendi arabamızı yaptık" dedi.


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