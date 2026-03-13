Kendi kendimize yeterlilik oranı yüzde 100 olan ürünü bile ithal eder hale geldik: Limonun da suyu çıktı!

Ocak ayında ortalama 70 lira civarında olan limonun fiyatı dün marketlerde 100 liraya kadar yükseldi. İktidar fiyat artışının önüne geçebilmek için düşük vergiyle ithalata kapı açtı. Resmi ​Gazete’de yayınlanan karara göre, ​limon ​ithalatında gümrük vergisinin ​halen sıfır olduğu Bosna-Hersek ve Singapur dışında, Venezüella’dan ​olanlara yüzde 32.4, diğer ülkelerden olanlara ise yüzde 54 ‌oranında uygulanan vergi 31 ​Temmuz’a kadar yüzde 10’a indirildi.

Ticaret Bakanlığı, limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesi için üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkat alınarak ithalatta uygulanan gümrük vergisinin 31 Temmuz’a kadar yüzde 10 olarak yeniden düzenlendiğini bildirdi. Diğer yandan yerli üreticinin korunması için limonun hasat dönemi gözetilerek 1 Ağustos 2026 tarihi itibariyle yapılacak ithalatta uluslararası taahhütlerin en üst seviyesi olan yüzde 54 oranındaki gümrük vergisinin uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

‘YANLIŞ POLİTİKALAR’

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Türkiye’nin limonda kendi kendine yeter bir ülke olduğuna dikkat çekti. Geçmişte yanlış politikalarla limon fiyatlarının tarlada baskılandığını bu nedenle de limon ağaçlarının kesildiğinin kamuoyuna da yansıdığına işaret eden Suiçmez, şöyle devam etti:

“O aşamada iç piyasada yükselen fiyatları önlemek için ihracat kısıtlaması getirilmişti. Bu nedenle limonda dış pazarımızda da sıkıntılar oluşmuştu. Pazar kaybı yaşandı. Şimdi zirai donun de etkisiyle limonda azalma var. Ancak iç piyasada fiyatların yükselmesini önlemenin yolu ihracat kısıtlaması da değil, gümrük vergisi yüzde 54’ten yüzde 10’a indirilen ithalat da değil. Bunlar çözüm değil. Çözüm limon üreticisinin sürekli kâr ederek alanda kalmasını sağlayacak destekler. Pazarlama politikalarını iyileştirmek. Kendi kendimize yeterli olduğumuz limonda ithalata gitmek narenciye gibi diğer ürünlerde de yanlış politikaları gündeme getirebilir.” ‘ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ’

Suiçmez, kendi kendimize yeterli olduğumuz ürünlerde ihracat kısıtlamasının doğru olmadığını, üretim azalması varsa üreticiyi destekleyecek politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Suiçmez, ithalat vergilerini düşürmenin geçici olsa bile uzun vadede çözüm olmayacağına dikkat çekti.