Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak? Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası hangi şehirlerde geçerli?

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:27

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde ülke genelinde bir seferberlik başlatıldığını belirterek "İlk müjdemizin adı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasıdır." dedi.



KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyasına başvurular 26 Nisan - 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme yönelik "Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına ilişkin süreci şöyle açıkladı:



"Adım 1 - Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

Adım 2 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Adım 3 - Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Adım 4 - Ruhsat alma süreci başlayacak.

Adım 5 - Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak."

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.



KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Mülk sahipleri, 26 Nisan - 29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek. Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.