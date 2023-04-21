Erdoğan'dan bir 'müjde' daha: Kentsel dönüşüm için kredi verilecek

Yayınlanma: 21.04.2023 - 16:44

Güncelleme: 21.04.2023 - 17:08

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

''İlk bir ay boyunca doğalgazın ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşattık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız.

Bu 7'li masa Karadeniz Gazı için 'Hani nerede?' diyorlardı. Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğalgaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğalgaz ne zamandır Filyos'ta yanıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz.

Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşattığımız bayramları önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz.

Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir. Aldığımız tedbirlerle en aza indirme gayretindeyiz.

Bugüne kadar 3,3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1,2 milyon konutu da TOKİ ile inşa ettik.

İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. Birazdan bununla ilgili müjdelerimizi paylaşacağız.

Enflasyonun yükselmesinde, fiyat artışlarında birilerinin açgözlülüğü payı varsa bunun peşine düşeriz.

YİNE SÜRE İSTEDİ

Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecektir.

Önümüzdeki engelleri nasıl kaldırdıysak, enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız.

2013'te IMF ile işimiz bitti. Hükümetin bunlardan borç alması lazım dediler, almayacağız dedik ve almadık. IMF'nin başındaki zata burayı ben idare ederim, siz idare edemezsiniz dedim. 2013'ten sonra bizim IMF ile işimiz kalmadı.

Merkez Bankası'nda 122 milyar dolara çıktı rezerv. Bebecan hatırlıyorsun değil mi o günleri? O işlerin kararını veren, son imzayı atan kim? Ben başbakandım. Bay Bay Kemal'in yanında olanlar ya huyundan kapacak ya suyundan kapacak. Şu anda zaten artık 14 Mayıs onların siyasi mevta olmaya yaklaştıkları dönem.

Sayısız tuzağı bozduk. 14 Mayıs'ta çok güçlü bir destek istiyorum. Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan da biziz.

872 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Çalışmalar süratle devam ediyor. Bu yıkım deprem gerçeğini yeniden acı bir şekilde hatırlattı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Marmara depremi sonrasında güçlü bir talep gelmişti. Geçmişle mukayese edilemeyecek derecede önemli adımlar attık. 13 milyon insanımızın hayatına dokunduk. 6 Şubat'ta gördük ki deprem bizim hazırlık yapmamızı beklemiyor.

Yeni bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul'da 39 ilçede 1.5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır.

Her yıl 300 bin konut ilave etmemiz gerekiyor. 98 bin konutun yapımı sürüyor. Bugün de Gaziosmanpaşa, Esenler ve Başakşehir'de hak sahiplerine anahtarlı teslim ediyor ve yeni temeller atıyoruz.

Çok daha büyük bir dönüşüm projesi başlatıyoruz. Her biri 500'er bin konuttan oluşan 3 projeyi hayata geçireceğiz. Avrupa Yakası'nda 500 bin, Anadolu Yakası'nda 500 bin rezerv alana konut yapacağız, buralara taşınacak konutlardan boşalacak konutları da dönüştürüp 1.5 milyon konut dönüştüreceğiz.

'YARISI BİZDEN' PROJESİ

Bugünü İstanbul'un dönüşümü için başlangıç tarihi olarak görüyoruz. 2 müjdemizi paylaşacağız. İlk müjdemizin adı; Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden projesi. Dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. 100 metrekare 2+1 evin dönüşümü için diyelim 1.5 milyon maliyet çıktı, bunun 750 binini hibe olarak koyacağız. 120 metrekare 3+1 için ise 1 milyon 800 binin yarısı olan 900 bine çıkacak.

'KREDİ KULLANMA İMKÂNI SAĞLIYORUZ'

0,79 faizle yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli güncellenebilen rakamlarla borcunu ödeyebilecek. 750 bin borçlanma için 5 bin 625, 900 bin için taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Birikmiş parası olmayan bile devletin verdiği para ve kendi ödeyebileceği şekilde borçlanarak güvenli bir evin sahibi olabilecek. Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesiyle yapacağız. Kendi parselini dönüştürmek isteyene 0,74 faiz ile 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkânı sağlıyoruz.

5 yıl içerisinde İstanbul'da depreme dayanıksız ev bırakmayacağız. Başvurular haftaya çarşamba günü başlayacak.

KİRA YARDIMI YÜKSELDİ

2. müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili; 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz.

İlk Evim kapsamındaki 50 bin konutun ve arsalarda 50 bin arsanın şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.