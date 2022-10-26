Kervansaray Yatırım hisseleri geçici olarak işleme kapandı

Borsada işlem gören Kervan Gıda'nın hisseleri geçici olarak işleme kapatıldı. KAP'tan yapılan açıklamaya göre olağandışı fiyatlar gerekçe gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 10:12
Kervansaray Yatırım hisseleri geçici olarak işleme kapandı
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Borsa İstanbul'da işlem gören Kervansaray Yatırım Holding A.Ş'nin hisseleri işleme kapatıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından işleme gerekçe olarak olağandışı fiyatlar gösterildi. KAP'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır."


Borsa İstanbul kervan gıda

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