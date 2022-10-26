Kervansaray Yatırım hisseleri geçici olarak işleme kapandı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 10:12

Borsa İstanbul'da işlem gören Kervansaray Yatırım Holding A.Ş'nin hisseleri işleme kapatıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından işleme gerekçe olarak olağandışı fiyatlar gösterildi. KAP'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır."