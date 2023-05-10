KESK: Neti 11 bin 700 TL

Yayınlanma: 10.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 04:00

İmzalanan sözleşmeyi değerlendiren Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Başkanı Şükran Kablan Yeşil ise, brüt 15 bin TL olarak açıklanan en düşük ücretin net 11 bin 750 TL’ye düştüğünü söyledi. Yüzde 45’lik zammın ise refah payı dahil olduğunu belirten Yeşil, şunları söyledi:

“Sendikalar yüzde 15 refah payı artı yüzde 45 istemişti. Bakanlık yüzde 30 teklif etmişti. Sonuçta iktidarın istediği oldu toplamda yüzde 45 yapıldı. Bunun yanı sıra en düşük ücrette de net ücretten bahsetmeyip brütü dillendirerek algı oyunu yapılıyor. Açlık ve yoksulluk sınırını göz önüne alınca sözleşme iyileştirici bir artış değil. İnsani ücret yoksulluk sınırıdır. Temmuzda yapılacak asgari ücret zammı ile net 11 bin 750 TL olan en düşük kamu işçisi maaşı ile asgari ücret arasındaki makas daralacak” diye konuştu.

Öte yandan memurlar da isyandaydı. Sosyal medyada “#İşçiyeVarMemuraYok” etiketi altında bir araya gelen memurlar işçi ücretlerinin memur ücretlerini geçtiğini belirterek acil zam istediler.