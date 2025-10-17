KESK yürüyüşte hükümete seslendi: 'İhraç edilenler göreve iade edilsin'

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen kamu çalışanlarının görevlerine dönmesi için başlattığı “5 Gün, 7 Kent, Tek Ses” yürüyüşünü Ankara’da tamamladı. Etkinlik kapsamında açıklama yapan SES Eskişehir Şube Eş Başkanı Bülent Yıldırım, 9 yılı aşkın süredir süren bu mağduriyetin artık son bulması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, “İrtibatlı ve iltisaklı olduğu kanaatine varıldığı” gerekçesiyle 4 binden fazla KESK üyesinin ihraç edildiğini, bunların yaklaşık 1700’ünün hâlâ mahkeme kararını beklediğini belirterek, “Bu kişiler hakkında hiçbir soruşturma yokken, iktidar kendisini yargı yerine koyarak önce cezayı verdi, sonra göstermelik davalar açtı” dedi. KESK’in, diğer sendikaların sessizliğine rağmen bu konuda en kararlı mücadeleyi verdiğini dile getiren Yıldırım, “Sendika olmanın gereği, üyen haksızlığa uğradığında yanında olmaktır. Biz de bunu yapıyoruz. Yandaş sendikalar ise bu haksızlığa göz yumuyor” ifadelerini kullandı. Yıldırım, ihraçların yalnızca bireysel mağduriyet değil, kamu hizmetlerinin niteliğini bozan bir sorun olduğunu vurgulayarak, “Yerlerine liyakatsiz atamalar yapıldı, kamu düzeni bozuldu” dedi.

'ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Barış Akademisyenleri’nin hâlâ görevlerine iade edilmemesini de eleştiren Yıldırım, “Barışa dair sözlerin söylendiği bir dönemde barış bildirisine imza atan akademisyenlerin hâlâ görevlerine dönmemesi iktidarın samimiyetsizliğini gösteriyor” diye konuştu. Son olarak hükümete çağrıda bulunan Yıldırım, “Tüm kamu emekçileri, geriye dönük haklarıyla birlikte bir gün dahi gecikmeden görevlerine iade edilmelidir. Biz, barışı, adaleti ve örgütlü mücadeleyi savunmaya devam edeceğiz” dedi.